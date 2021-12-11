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«Бывших пограничников не бывает». Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с принятием присяги

11 декабря 2021 12:48
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Новости Беларуси. Почти полторы тысячи пограничников-новобранцев присягнули на верность белорусскому народу. 11 декабря во всех воинских частях органов погранслужбы состоялось торжественное чествование нового пополнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бывших пограничников не бывает». Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с принятием присяги-1

Символичность важных событий отметил председатель Госпогранкомитета. Ведь ребята приняли присягу в Год народного единства и 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны.

«Бывших пограничников не бывает». Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с принятием присяги-4

В ноябре новобранцы уже освоили начальную военную и огневую подготовки, топографию, тактику погранслужбы и другие дисциплины. Сейчас солдаты будут обучаться по общей специальности – инспектор погранслужбы. После получат профильные знания по инженерному обеспечению, кинологии, управлению автотранспортом и другим направлениям. Затем солдат распределят на погранзаставы, там они и приступят непосредственно к охране государственной границы.

«Бывших пограничников не бывает». Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с принятием присяги-7

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Что пожелать? Естественно, быстрее втянуться в пограничную службу, отучиться, приобрести новых друзей, честно служить свои положенные кому полгода, кому год, кому полтора и возвратиться домой. Быть как можно большим патриотом своей Родины, завести больше друзей. Но, естественно, не забывать про наш праздник 28 мая, потому что бывших пограничников не бывает.

«Бывших пограничников не бывает». Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с принятием присяги-10

К слову, в 2021 году в осеннем призыве около 70 % парней уже имеют среднее специальное или среднее техническое образование. У половины новобранцев за плечами успешное обучение по управлению транспортом разных категорий.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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