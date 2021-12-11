«Бывших пограничников не бывает». Анатолий Лаппо поздравил новобранцев с принятием присяги

Новости Беларуси. Почти полторы тысячи пограничников-новобранцев присягнули на верность белорусскому народу. 11 декабря во всех воинских частях органов погранслужбы состоялось торжественное чествование нового пополнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символичность важных событий отметил председатель Госпогранкомитета. Ведь ребята приняли присягу в Год народного единства и 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной войны.

В ноябре новобранцы уже освоили начальную военную и огневую подготовки, топографию, тактику погранслужбы и другие дисциплины. Сейчас солдаты будут обучаться по общей специальности – инспектор погранслужбы. После получат профильные знания по инженерному обеспечению, кинологии, управлению автотранспортом и другим направлениям. Затем солдат распределят на погранзаставы, там они и приступят непосредственно к охране государственной границы.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Что пожелать? Естественно, быстрее втянуться в пограничную службу, отучиться, приобрести новых друзей, честно служить свои положенные кому полгода, кому год, кому полтора и возвратиться домой. Быть как можно большим патриотом своей Родины, завести больше друзей. Но, естественно, не забывать про наш праздник 28 мая, потому что бывших пограничников не бывает.