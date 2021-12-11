Прямой эфир

Въезда в ЕС ждут более 4000 фур. Какие пункты пропуска загружены больше всего?

11 декабря 2021 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сложившаяся ситуация на границе, в частности на стыке со странами Евросоюза, неблагоприятно сказывается на свободе перемещения грузов. Здесь по-прежнему наблюдаются многокилометровые очереди из фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Въезда в ЕС ждут более 4000 фур. Какие пункты пропуска загружены больше всего?-1

Так, в ожидании въезда в ЕС сейчас находятся больше 4 000 машин. Самым загруженным направлением по-прежнему является литовское. Здесь в общей сложности скопилось почти 2 000 большегрузов. На границе с Латвией, в «Урбанах» – более 700 фур. Также лидеры по загруженности – белорусско-польские пункты пропуска «Козловичи» и «Берестовица».  

Въезда в ЕС ждут более 4000 фур. Какие пункты пропуска загружены больше всего?-4

Водители проводят в очередях по несколько суток, многие из них находятся в отчаянии, так как прогнозов по улучшению ситуации пока не предвидится. С нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет, и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности никак не связаны. Очереди ожидающих въезда в ЕС продолжают расти из-за того, что сопредельные страны не выполняют договоренности по оформлению транспорта.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На базе в/ч 3310 открыли патриотический клуб «Доблесть». Кто в нём будет заниматься?
11 декабря 2021 11:39

На базе в/ч 3310 открыли патриотический клуб «Доблесть». Кто в нём будет заниматься?

«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки
11 декабря 2021 11:29

«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки

В ночь с 10 на 11 декабря у беженцев снова пополнение. На свет появились две девочки
11 декабря 2021 11:27

В ночь с 10 на 11 декабря у беженцев снова пополнение. На свет появились две девочки