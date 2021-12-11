Въезда в ЕС ждут более 4000 фур. Какие пункты пропуска загружены больше всего?

Сложившаяся ситуация на границе, в частности на стыке со странами Евросоюза, неблагоприятно сказывается на свободе перемещения грузов. Здесь по-прежнему наблюдаются многокилометровые очереди из фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в ожидании въезда в ЕС сейчас находятся больше 4 000 машин. Самым загруженным направлением по-прежнему является литовское. Здесь в общей сложности скопилось почти 2 000 большегрузов. На границе с Латвией, в «Урбанах» – более 700 фур. Также лидеры по загруженности – белорусско-польские пункты пропуска «Козловичи» и «Берестовица».