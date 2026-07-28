Лукашенко потребовал ужесточить спрос на всех уровнях за наведение порядка в Витебской области

От глобальной геополитики – к контролю за развитием регионов. Глава государства принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту доложено о положении дел в северном регионе страны. Учитывая нынешние непростые погодные условия, Витебская область требует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов. Александр Лукашенко отметил, что аграрный сектор региона находится в условиях, сопоставимых с передовой, и потребовал подробного доклада о ситуации на местах. Президент поставил задачу – обеспечить беспрекословный порядок на всех уровнях управления: от губернатора до специалистов. Важно, чтобы у каждого была своя зона ответственности. Необходимо ужесточить спрос по максимуму.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Линия фронта – к счастью, мирного – проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее... И сам ты в пекло это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события, какие проблемы там? В том числе и по узбекам. Потому что к тебе они прежде всего прилетели. Но помни одно: молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает – пожалуйста. Их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию. Мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что как без инвестиций? Без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса и молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое. Не только в Витебской области. У нас же в Могилевской, Гомельской и Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.

Как доложил Президенту Александр Рогожник, витебские аграрии практически завершили уборку озимого ячменя, освоив 98 % площадей. Темпы жатвы на треть опережают прошлогодние показатели. А средняя урожайность составляет более 31 центнера с гектара. Глава государства держит на контроле и вопрос стратегического партнерства с Узбекистаном. Александр Рогожник отметил, что все узбекские специалисты, прибывшие в Беларусь для работы, обеспечены жильем. Решены и вопросы получения их детьми мест в детсадах и школах.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

Люди приезжают к нам с добром, и мы должны ровно так же их принять. Поэтому это принесет нам не только развитие области, ведь речь идет о реализации многих инвестиционных проектов, о которых два Президента договорились. Мы уже обсуждаем вопрос строительства и крупного предприятия по деревообработке, и строительства пеллетного завода, и строительства большого молочно-товарного комплекса.

Президент потребовал наведения безусловного порядка на всех уровнях управления, начиная от губернатора, заканчивая ведущим специалистом. Он потребовал, чтобы за каждым специалистом была закреплена зона ответственности и спрос был ужесточен до максимума. И у нас другого варианта нет, как навести порядок и добиться необходимых результатов. И это поручение будет выполнено безусловно.

Для Александра Рогожника, который возглавил Витебскую область в начале 2026 года, эта уборочная кампания и реализация новых социальных проектов станут экзаменом на эффективность.