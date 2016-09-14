Крупное командно-штабное учение началось в Вооруженных Силах Беларуси

Новости Беларуси. Масштабное командно-штабное учение Вооруженных Сил началось в Беларуси. Военные отработают спецоперацию по стабилизации обстановки в отдельных кризисных районах государства. По легенде участникам предстоит отразить нападения незаконных вооруженных формирований условного противника.

Впервые маневры проходят практически на всех полигонах страны. В учениях принимают участие почти 7,5 тысяч человек – армия, опергруппы и подразделения МВД и МЧС, Госпогранкомитета, Комитета государственной безопасности и Следственного комитета. Задействовано более 300 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Вооруженные Силы должны быть готовы к выполнению задач внутригосударственных. Это борьба с незаконными вооруженными бандформированиями, в том числе, борьба с терроризмом, это поиск различного рода баз подготовки и так далее. Во взаимодействии со всеми компонентами военной организации государства. Эти посылы были заложены в замысел предстоящего командно-штабного учения.