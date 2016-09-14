Шанс на жизнь: гомельские врачи получили оборудование для ранней диагностики рака щитовидной железы

Новости Беларуси. Новое лабораторное оборудование передано Гомельскому областному эндокринологическому диспансеру. Аппаратуру, которая помогает на ранней стадии выявлять заболевания щитовидной железы и, таким образом, увеличивает шансы успешного лечения, привезли немецкие коллеги. Сотрудничество врачей началось еще в 90-е годы, когда остро стояла проблема диагностики. Сегодняшний подарок – это скорее знак дружбы и признания успехов совместной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Тулупова, главный врач Гомельского областного эндокринологического диспансера:

В Гомельской области организовано очень хорошо диспансерное наблюдение. В тех районах, которые пострадали от Чернобыля, проводится стопроцентный осмотр населения, стопроцентная УЗИ-диагностика щитовидной железы.

Кристина Френцель, заместитель председателя правления Радиологического института здоровья и окружающей среды имени Отто Хуга (Германия):

После чернобыльской беды ни одна страна в мире не смогла бы справиться с такой проблемой самостоятельно. Но теперь, спустя годы, мы видим: Беларусь идет в правильном направлении большими шагами и самостоятельно успешно решает постчернобыльские задачи.