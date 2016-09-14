Парк экстремальных видов спорта в Минске: площадка для воркаута, футбольный фристайл, скейт-парк, паркур-городок, стритбольные поля

Скорость, энергия, драйв жизни улиц. В новом парке экстремальных видов спорта – как всегда многолюдно. И хоть пока уличные спортивные направления в Беларуси лишь начинают развиваться, молодые люди благодарны организаторам за возможность полноценно тренироваться.

Идея создать необычный парк появилась осенью 2015 года. Инициатором выступил Центр уличной культуры и спорта. Организаторы сработали быстро и уже меньше, чем через год, на улице Столетова появился парк из 7 площадок.

Что интересно, на каждой из них можно развивать от трёх до семи дисциплин. Заниматься может каждый, однако стоит помнить, если вы новичок, не лишним будет помощь профессионала. А к самым маленьким посетителям и их родителям, у организаторов отдельная просьба.

Вскоре, во избежание непредвиденных ситуаций, скейт-парк и паркур-городок будет доступен детям старше 14 лет. Кстати эти площадки посетители оценили по достоинству.

Планируется, что новый парк поспособствует развитию пока что малоизвестных видов уличного спорта. Например, футбольного фристайла. Тем более, что качественная площадка позволяет проводить тренировки на высшем уровне.

Парк напоминает небольшой городок, где люди, не равнодушные к экстремальному спорту, обмениваются опытом, подтягивают новичков и просто весело проводят время.

Площадка для воркаута, скейт-парк, паркур-городок, стритбольные поля, центральная сцена, поле для футбольного фристайла, не забыли здесь и про людей с ограниченными возможностями.

По соседству находится площадка для воркаута, на которой ребята выполняют сумасшедшие трюки.

Один из ведущих мастеров уличного спорта, Александр Филёв признаётся, многие элементы приходится часами оттачивать в гимнастическом зале. Это сейчас парень ловит восхищённые взгляды. Ещё несколько лет назад всё казалось не таким радужным. Саша с детства занимался футболом, но травма ноги вмешалась в планы на будущее.

Быть может, найти себя Вам поможет парк экстремальных видов спорта, ведь человеческая душа бездонна и никогда не знаешь, к чему она потянется, пока не попробуешь.