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Бесстрашные и благородные жители Беларуси: «Как важно быть неравнодушным!»

14 сентября 2016 07:24
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Аристотель писал: «Мужество – добродетель, в силу которой  люди в трудностях совершают прекрасные дела». Подтверждение этих слов наша первая история.

Погожим летним утром двоё молодых людей возвращались с командировки. Как вдруг суматоха возле подъезда привлекла их внимание.

Сам пострадавший – 64-летний Николай Сергеевич признаётся: всё случилось очень быстро и без помощи добрых людей он не справился бы.

Денис и Василий окружили дом, а злоумышленник, пытаясь скрыться, ринулся к проезжей части, где ему перегородил дорогу автобус.

Нашим следующим героям всего по 16. Воспитанницы профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта Елена Казак и Екатерина Штуро не раздумывая ни секунды бросились на помощь пенсионеру, которого избивал грабитель.

Преступник попытался скрыться в сквере, но отважные девушки действовали быстро.

Благо, сейчас с пожилым мужчиной всё в порядке. А 27-летнему преступнику грозит уголовная ответственность.

А вот следующая история не для слабонервных. Но предупредим сразу: она со счастливым концом.

Был обычный вечер. Никита Мательский прогуливался с девушкой по Парку имени 50-летия октября. Как вдруг молодые люди услышали странные звуки, доносившиеся со стороны стадиона « Трактор».

Молодому человеку показалось, что всё происходящее длилось не больше пяти минут. Однако прошло около 40. Как выяснилось, женщина не смогла смириться с потерей родного брата, потому и решилась на такой отчаянный поступок.

Каждая из этих историй заставляет вновь задуматься об извечных вопросах человечности, цены жизни и мгновения. Добро и зло – понятие относительное. Пока человек готов рискнуть ради другого, можно смело утверждать, что мир – не без добрых людей.

# ЧП # общество # Денис Авдеев # Василий Редько # Николай Забродский # Елена Казак # Никита Мательский # Екатерина Штуро # Фотофакт # Это интересно

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