Крупнейший форум в Восточной Европе! Чем удивляют на 30-й Минской международной книжной выставке-ярмарке?

Электронные, печатные, рукописные – разницы нет. Книги – это всегда о вечном. Пополнить домашнюю библиотеку классикой или познакомиться с самыми знаковыми новинками предлагает читателям юбилейная 30-я Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая торжественно открылась 22 марта в национальном выставочном центре «БелЭкспо». Чем организаторы будут удивлять гостей и почему каждый должен посетить это культурное мероприятие, узнали из первых уст. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Юбилейная международная выставка-ярмарка проходит в этом году под девизом «Мир книги без границ». Почему выбран именно такой слоган и сколько стран участвует? Сколько стран участвует в юбилейной выставке?

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

«Мир книги без границ» означает, что это не только книга. Книга влияет и на нашу жизнь, на те процессы, которые происходят вокруг нас, в обществе. Книга – это в целом наша жизнь и о нашей жизни. Это определяет аспекты и всю внутреннюю логику выставки-ярмарки. Хочу подчеркнуть, что действительно в этом году мы старались, ожидали. И наши ожидания оправдались. Участвуют 20 стран. Это много. По сути, со всех континентов. Российская Федерация на выставке – почетный гость. Кстати, почетными гостями в своей время были и Армения, и Франция, и Китай, и Великобритания. В юбилейном году, безусловно, Российская Федерация, которая, как всегда, на нашей выставке представляет масштабную презентацию российской литературы. Я думаю, что участники и посетители выставки получат действительно большое эстетическое и интеллектуальное удовольствие. Потому что выставка – это всегда интеллект, общение. Книга формирует идеалы. Что читаешь, какую книгу читаешь. Неважно, на каком носителе книга. Уже более чем 505 лет как Франциск Скорина издал первую печатную книгу. Тем самым он показал и дал возможность простому человеку читать, образовываться, познавать мир. Потом появилось радио, телевидение, интернет. Главное, чтобы человек читал и книгоиздатели могли представить нужную, полезную, интересную книгу, чтобы она воздействовала на нас с позитивным, в том числе духовно-нравственным аспектом. «Выставка – крупнейшая сегодня в Восточной Европе»

На выставке представлено более 400 экспонатов. Можете представить, какой выбор литературы. Это и научно-познавательная, и энциклопедическая, и художественная литература. Нашим белорусским книгоиздателям есть что представить, потому что в прошлом году издано около девяти наименований книг общим тиражом более 20 миллионов экземпляров. На каждого жителя страны, даже маленького человечка, 2,2 книги. На миллион человек по названиям книг мы даже впереди Франции и Великобритании, еще некоторых европейских стран. Потому что белорусы – читающая нация. Об этом свидетельствует и наша Минская международная книжная выставка, которая представляет очень широкий мир книг. Действительно мир книг без границ. Иран, Китай, Бразилия, Индия представляют свою очень особенную литературу, потому что у каждой страны есть история изданий, традиции. Всегда интересно полистать книгу и почувствовать дух той страны, которая представлена. Каждый экспонент, каждая страна хочет показать свой народ, свое книгоиздание в лучшем варианте. Это очень крупный книжный форум. Не побоюсь сказать этого слова, что выставка – крупнейшая сегодня в Восточной Европе. Юрий Царев, ведущий:

Чем будете удивлять гостей? Или это просто-напросто какие-то книжные экспонаты? Можно прийти, полистать, почитать, купить. Наверняка какие-то мероприятия задуманы. Международный квартал и аудиокниги с начиткой от знаменитостей. Чем удивляют организаторы в 2023-м?

Владимир Андриевич:

Мы стараемся каждую Минскую международную книжную вставку представить с какими-то фишками. Думаю, что в этом году мы уже удивили участников и посетителей тем, что сделали зоны. Есть международный квартал, в котором мы объединили все страны, которые участвуют в международной выставке, чтобы, проходя, знакомясь с литературой, посетители чувствовали особенность. В этом читатель получает удовольствие, если он сравнивает, читает, познает, удивляется. Есть у нас образовательные кварталы, это мы делаем с Министерством образования. 54 % издаваемых книг и брошюр Беларуси – это учебная и учебно-методическая познавательная литература. Подчеркиваю этот момент, потому что каждый родитель, мама, папа, дедушка и бабушка, хотят, чтобы их дети и внуки были образованными и не только научились читать, но и расширяли свой кругозор не только через бумажный вариант книги, но и используя современные технологии.