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Крупная наркогруппировка ликвидирована в Минске: комментарии главы Следственного комитета

04 февраля 2016 17:03
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Новости Беларуси. Крупная наркогруппировка ликвидирована в Минске. Криминальный союз из шести человек на протяжении двух лет занималась распространением психотропных веществ на территории столицы и Минской области.

Вычислить их было непросто: продавались наркотики через Интернет, оплата осуществлялась через электронные кошельки.  Компьютерная техника, которую использовали для совершения преступлений, была обеспечена многоуровневой системой защиты информации. Подробности этой операции прокомментировал телеканалу СТВ глава Следственного комитета.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Задержание этой группы произошло благодаря серьезной оперативной разработке специализированных подразделений Министерства внутренних дел. Мы занимаемся сбором доказательств по этому уголовному делу. Пять человек из группы уже арестованы, шестой отбывает наказание за распространение наркотиков ранее. Количественный и качественный анализ преступности на территории республики показал, что последние годы значительно выросло количество преступлений, связанных с информационной безопасностью, а также с оборотом наркотиков.   

На недавней коллегии МВД глава государства особо обратил внимание на проблему распространения наркотиков и потребовал от правоохранителей создавать невыносимые условия для тех, кто совершит подобные преступления.   

# общество # Наркотики # Иван Носкевич

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