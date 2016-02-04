Когда ждать появления на свет 2-миллионого жителя Минска и откуда ждать прихода инвестора в белорусскую столицу — план развития Минска в сюжете СТВ

Новости Беларуси. В Минске ожидают рождение двухмиллионного жителя к 2018-му году. Столичная власть пообещала родителям новорожденного подарить квартиру. Минск традиционно подает пример другим городам. Инициативы, внедряемые в столице зачастую заимствуют регионы. По каким канонам Минск будет развиваться в обозримом будущем — знает Ольга Коршун, корреспондент СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Район аэропорта «Минск-1» вскоре измениться до неузнаваемости. Здесь уже началось возведение крупнейшего в Европе многофункционального комплекса. А это и жилые кварталы, и международный финансовый центр, и амфитеатр, и парк развлечений. Кстати, здание аэровокзала не изменится, оно будет возведено в ранг архитектурной ценности.

Этот проект реализует сербская компания. В масштабах страны — это крупные инвестиции, а в масштабах города — дополнительные рабочие места. Кстати, это задача номер 1 на 2016 год для столицы. Чтобы справиться с нехваткой рабочих мест в Минске планируют активно привлекать частный капитал. Это касается и зарубежных, и белорусских инвесторов.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Может быть, не каждый достучится до чиновника, может быть, не каждый знает, что ему делать. Но вот сейчас через налоговых инспекторов, которые знают поименно каждого предпринимателя, каждое предприятие, такой клич, что создавайте рабочие места, а мы вас поддержим.

Частично решить вопрос о создании рабочих мест поможет и ввод в эксплуатацию новых отелей. В 2016 в Минске появится еще 4 гостиницы примерно на 2 000 мест. Это сможет повысить в том числе и туристическую привлекательность города.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Каким образом будем загружать? Я надеюсь, с учетом того, что эти две крупных мировых сети зайдут и они на себя берут определенные обязательства, в том числе по вовлечению своих отелей в туристические маршруты.

А вот привлекательность города для его же жителей может повысить появление дополнительных парковочных мест. В Минске на тысячу человек приходится 412 автомобилей. По этому показателю он опередил даже Москву. Там 380 машин на тысячу горожан. Перехватывающие парковки, которые появились в Минске, в городе пока не прижились. Ситуацию планируют кардинально изменить.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Постепенно мы будем расширять город, центр города, для того чтобы делать парковку платной. Таким образом мы попытаемся убрать машины с центра, потому что уже невыгодно будет ездить на работу на машине. Параллельно нам надо будет думать, каким образом закрыть дворы для того, чтобы этот неуправляемый поток транспорта пошел на платные парковки, а не ушел во дворы.

Какой столицу видят минчане и что хотели бы изменить — несколько месяцев назад генеральный план Минска вынесли на общественное обсуждение. От жителей города поступило много предложений. Почти на 600 листов. Многотомник уже практически изучили. Скорее всего, генплан окончательно утвердят в конце февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.