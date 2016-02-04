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Средняя цена квадратного метра жилья с господдержкой в 2016 году увеличится не более чем на 5%

04 февраля 2016 17:00
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Новости Беларуси. Средняя цена квадратного метра жилья с господдержкой в 2016 году увеличится не более чем на 5%. Таким образом, стоимость  каждого квадрата новостройки обойдется нуждающимся в сумму чуть больше 7 миллионов.

Государство на поддержку планирует потратить  4,5 триллиона рублей.

Также в этом году появятся экспериментальные дома с высокой энергоэффективностью.

Новые технологии также помогут сэкономить на метре – многоэтажки строятся в Могилеве, Минске и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Сегодня запланировано на 2016 год 4 миллиона квадратных метров. Из них 800 тысяч – с господдержкой. Стоимость квадратного метра с господдержкой позволяет нуждающимся обслуживать кредиты и иметь доступ к этому жилью. Зарплата и стоимость квадратного метра с господдержкой сегодня рознится с коэффициентом 1,07 всего-навсего. 

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Анатолий Черный

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