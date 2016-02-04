Новости Беларуси. Средняя цена квадратного метра жилья с господдержкой в 2016 году увеличится не более чем на 5%. Таким образом, стоимость каждого квадрата новостройки обойдется нуждающимся в сумму чуть больше 7 миллионов.

Государство на поддержку планирует потратить 4,5 триллиона рублей.

Также в этом году появятся экспериментальные дома с высокой энергоэффективностью.

Новые технологии также помогут сэкономить на метре – многоэтажки строятся в Могилеве, Минске и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня запланировано на 2016 год 4 миллиона квадратных метров. Из них 800 тысяч – с господдержкой. Стоимость квадратного метра с господдержкой позволяет нуждающимся обслуживать кредиты и иметь доступ к этому жилью. Зарплата и стоимость квадратного метра с господдержкой сегодня рознится с коэффициентом 1,07 всего-навсего.