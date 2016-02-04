Форум судмедэкспертов проходит в Минске: что обсуждают белорусские и зарубежные специалисты

Новости Беларуси. Белорусские судэксперты готовы предложить Европе помощь в борьбе с наркотиками. Такую возможность обсудили 4 февраля в Минске, где за столом переговоров собрались ведущие криминалисты Старого Света. Все они представляют компании, входящие в одну из крупнейших в мире сеть судебно-экспертных учреждений. В которую, к слову, в обозримом будущем может войти и наша страна.

Это лаборатория наркологических экспертиз. Ее можно назвать своеобразным кордоном на пути наркотрафика с Востока на Запад. Аналоги наркотических веществ в Беларуси официально признаются запрещенными спустя сутки с момента выяснения, что конкретное вещество имеет свойство наркотика. В других странах подобная процедура может занять год.

Александр Неверо, заместитель начальника управления физико-химических и взрывотехнических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Работа наших лабораторий организована в круглосуточном режиме. На постоянной основе осуществляется мониторинг наркоситуации как на территории Республики Беларусь, так и на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. По результатам этого мониторинга Государственный комитет регулярно инициирует запрет новых видов наркотиков, причем не дожидаясь их появления на территории нашей страны.

Семинар планировали проводить в Лондоне. Но перенесли в Минск после того, как руководство ENFSI — так называется Европейское объединение судебно-экспертных учреждений — заинтересовалось заявкой белорусской столицы.

Александр Тарасов, сотрудник Института повышения квалификации Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Семинары имеют неоценимую пользу для развития Института, развития судебных экспертиз в Республике Беларусь.

Я считаю, что такие встречи имеют большой потенциал. И, в первую очередь, интересны должны быть нам, нашей республике и нашим органам.

Прилетел в Минск и председатель объединения. Бельгийцу Яну де Киндеру показали лаборатории, где проводят экспертизы. Научно-практический центр, образованный по указу Президента в 2013 году.

Ян де Киндер, председатель европейской организации в сфере судебной экспертизы ENFSI, генеральный директор Национального института криминалистики и криминологии (Бельгия):

Мне показали здесь несколько лабораторий. И я впечатлен тем, что увидел. В Минске в последнее время сделаны шаги по улучшению качества проведения судебно-медицинских экспертиз. Я уверен, вам есть, что показать всему миру. В будущем мы будет работать еще сплоченнее.

В мире существуют 25 факторов оценки качества экспертизы. По словам зарубежного специалиста, в Беларуси они соблюдаются. Но их можно улучшить. Заинтересована в этом и белорусская сторона. Председатель Госкомитета судебных экспертиз отмечает: в принципе, весь опыт в этой сфере наработан международными усилиями.

Андрей Швед, председатель государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Мы благодарны нашим коллегам за то, что они идут нам навстречу. Этот контакт позволит получить нам не только самые новейшие методики, но и обоюдным образом пропагандировать (в хорошем смысле) те достижения, которые есть у нас в республике в области судебных экспертиз.

Стороны сегодня подписали и документ, регламентирующий двустороннее сотрудничество. Казалось бы, формальность. Но в этой сфере в Беларуси такое событие впервые. Возможность вступления нашей страны в статусное европейское объединение обсудят завтра, 5 февраля, во второй день работы форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.