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Кукурузные джунгли – на экспериментальных полях Щучинского района выросла кукуруза под 4 метра

21 октября 2025 17:06
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Еще 30 лет назад аграрный сектор страны производил минимум сельхозпродукции, а сегодня Беларусь полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, и наращивает экспорт в другие государства. Все благодаря развитию технологий в сельском хозяйстве, современной отечественной технике и квалифицированным кадрам. Наши сельхозпредприятия не только ежегодно увеличивают урожаи, но и ставят аграрные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кукурузные джунгли – на экспериментальных полях Щучинского района выросла кукуруза под 4 метра-2

Так, на экспериментальных полях в Щучинском районе вырастили настоящие кукурузные джунгли. Высота растений под 4 метра, урожайность по зерну выше 100 центнеров с гектара. Порадовали и остальные сорта в хозяйстве. Аграрии сельхозпредприятия «Василишки» рассчитывают получить намолот в 1,5 раза больше прошлогоднего.

Репортаж Галины Буро.

На поле распаковка кукурузы. Ряды ярко-желтые, листья сухие, початки плотные от зерен. Самое время убирать на зерно.

Кукурузные джунгли – на экспериментальных полях Щучинского района выросла кукуруза под 4 метра-4

Урожайность где-то 90 центнеров, больше не будет на этом поле.
Так это же хорошо.
Но есть лучше!
Есть еще лучше?
Да.

Кукурузные джунгли – на экспериментальных полях Щучинского района выросла кукуруза под 4 метра-6

Под лучшими в сельхозпредприятии «Василишки» подразумеваются экспериментальные поля – на них в 2025 году вырос хороший урожай кукурузы: стебли под 4 метра в высоту, а урожайность зерна больше 100 центнеров с гектара. Это результат научного подхода – особая технология обработки почвы и посевов. Не подвели и другие поля.

В этом году кукуруза поздно созрела, убирать на зерно в «Василишках» начали три недели назад. Да и в целом сезон не из простых. Аграрии, начиная с весны, в буквальном смысле отвоевывали результат у погоды – вносили удобрения, вели обработку.

Кукурузные джунгли – на экспериментальных полях Щучинского района выросла кукуруза под 4 метра-8

Ян Андрушкевич, управляющий сельхозотделением №4 сельхозпредприятия «Василишки»:
За мою работу это один из самых сложных сезонов конкретно для кукурузы. Заморозки, которые на много полей повлияли, некоторые пересеивали. Потом помогали подкормками, микроэлементы вносили.

Кукурузные джунгли – на экспериментальных полях Щучинского района выросла кукуруза под 4 метра-10

Зерно в разных вариациях будут добавлять в рацион животным. Одну часть плющат для получения сочного корма, вторую в цельном виде заложат на хранение. И здесь осенние дожди не на руку – зерно с поля поступает влажное, приходится досушивать до необходимой для хранения кондиции.

В весомом результате аграрии заинтересованы. Все же хозяйство масштабно занимается животноводством – большое поголовье. Кстати, уборку кукурузы на силос завершат уже на днях.

Подробнее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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