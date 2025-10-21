Кукурузные джунгли – на экспериментальных полях Щучинского района выросла кукуруза под 4 метра

Еще 30 лет назад аграрный сектор страны производил минимум сельхозпродукции, а сегодня Беларусь полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, и наращивает экспорт в другие государства. Все благодаря развитию технологий в сельском хозяйстве, современной отечественной технике и квалифицированным кадрам. Наши сельхозпредприятия не только ежегодно увеличивают урожаи, но и ставят аграрные рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на экспериментальных полях в Щучинском районе вырастили настоящие кукурузные джунгли. Высота растений под 4 метра, урожайность по зерну выше 100 центнеров с гектара. Порадовали и остальные сорта в хозяйстве. Аграрии сельхозпредприятия «Василишки» рассчитывают получить намолот в 1,5 раза больше прошлогоднего. Репортаж Галины Буро. На поле распаковка кукурузы. Ряды ярко-желтые, листья сухие, початки плотные от зерен. Самое время убирать на зерно.

– Урожайность где-то 90 центнеров, больше не будет на этом поле.

– Так это же хорошо.

– Но есть лучше!

– Есть еще лучше?

– Да.

Под лучшими в сельхозпредприятии «Василишки» подразумеваются экспериментальные поля – на них в 2025 году вырос хороший урожай кукурузы: стебли под 4 метра в высоту, а урожайность зерна больше 100 центнеров с гектара. Это результат научного подхода – особая технология обработки почвы и посевов. Не подвели и другие поля. В этом году кукуруза поздно созрела, убирать на зерно в «Василишках» начали три недели назад. Да и в целом сезон не из простых. Аграрии, начиная с весны, в буквальном смысле отвоевывали результат у погоды – вносили удобрения, вели обработку.

Ян Андрушкевич, управляющий сельхозотделением №4 сельхозпредприятия «Василишки»:

За мою работу это один из самых сложных сезонов конкретно для кукурузы. Заморозки, которые на много полей повлияли, некоторые пересеивали. Потом помогали подкормками, микроэлементы вносили.