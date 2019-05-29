«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире

Въезжая в столичную новостройку на Одесской год назад, Александр Лукин решил перенести змеевик в ванной с одной стены на другую.

Александр Лукин:

Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся. Поэтому я и пригласил передачу «Добро пожаловаться». Год назад, 30 мая мы купили эту квартиру. Как обычно, ничего же идеального не бывает. Квартиру покупали без отделки, чтобы потом сделать так, как нам хочется.

И хотя по закону перенос батареи не нужно ни с кем согласовывать, коммунальщики наотрез отказались выполнять работу. Мол, трубы нельзя перемещать на несущую стену.

Спустя пару недель, инженеры одумались и дали добро! Но результат огорошил хозяина: вместо змеевиков на стене образовались три огромные дыры.

Александр Лукин:

Вот такой казус получился. Сам главный инженер должен был знать, что здесь вот эти кабели обеспечивают лифт. Пятого февраля родился акт, в котором Доросевич, – это главный инженер, за подписью, утверждённой председателем правления, в котором здесь всё сделано, как требует ТКП-121 2008.

Чтобы залатать стену, мужчина извел не одну пачку бумаги. Исправлять ситуацию не взялась ни одна из служб, поочередно перенаправляя то к заказчику, то к застройщику, то к проектировщику.

Александр Лукин:

Министерство архитектуры и строительства, Министерство коммунального хозяйства, департамент по надзору, МЧС – вот это только конверты от бумажных носителей, а сколько электронной почты! У меня полторы тысячи писем.

После общения со строителями всплыл важный нюанс – в ванной комнате замурованы провода лифтовой шахты! Именно коммуникации мешают перепланировке. Терпение Александра лопнуло после очередной порции отписок. Специалисты уверяют: размещение электрики в ванной комнате – небезопасно для жизни и может привести к плачевным последствиям. Александр Лукин:

Я год жизни потратил вот на это. Вместо того чтобы сидеть у себя на даче там, выращивать цветочки.

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» направились в офис компании-застройщика. Попасть туда постороннему оказалось непростой задачей, а по телефону удалось получить лишь невнятный комментарий секретаря. Следующий адрес – фирма-проектировщик дома. Возможно, именно здесь бы объяснили – могут ли лифтовые провода проходить в ванной комнате жилой квартиры? Но и здесь журналистов на пушечный выстрел не подпустили к руководству.

Раздосадованный герой сюжета – инженер по профессии, но такое причудливое проведение коммуникаций видит впервые! Александр Лукин:

На протяжении года, практически, я доказывал, что я прав. Все организации, включая «Минскпроект», посылали мне ответные письма, что у них всё правильно. Двери «Минскпроекта» для нашей съёмочной группы оказались закрытыми. Отчаявшись получить хоть какие-то разъяснения, корреспонденты направились в офис генподрядчика. Причины волнений здесь искренне не понимают. Как и то, почему недовольный герой сюжета буквально заваливает их письмами!

Галина Егорова, специалист отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц ОАО «МАПИД»:

Так, а зачем к «МАПИДу», сначала нужно было к «Интерспортпроекту». Они нас наняли – мы выполнили работу. Они заказчики. У нас все вопросы к заказчикам такого рода. У этого человека, у Лукина нет договорных юридически обязательств с «МАПИДом», он никакого отношения к нам не имеет. После долгих уговоров корреспондентам нашей программы показали огромную кипу бумаг! По ремонтному вопросу в квартире Александра здесь завели целую папку.

Галина Егорова:

Вот специалисты «Минскпроекта», ответ по этому вопросу, читайте, изучайте документы. Мы – не шарашкина контора. Правда, получить ответ на вопрос, были ли нарушения в проекте дома, получить нам так и не удалось. Галина Егорова:

Все эти вопросы и чтобы их решать, они лежат в плоскости заказчика, но никак не генподрядной организации, которую наняли на работу. Мы свои пункты выполнили, и у нас есть документы, на основании которых мы к этой ситуации никакого отношения не имеем. Сам Лукин создал эту ситуацию, пускай сам и разбирается!

Следующая остановка – строительное управление, выполнившее электромонтажные работы. Законно ли провода разместили в помещении с повышенной влажностью – вопрос, который в лоб задали журналисты. Павел Щесленок, инженер по качеству СУ-206 ОАО «МАПИД»:

По поводу этой ситуации было совещание в администрации Заводского района. Насколько я знаю, «Минскопрект» должен дать проектное решение по восстановлению этого узла. Александр Лукин:

Энергонадзор отказался, МЧС отказался, администрация. Пришло письмо от МЧС на администрацию, администрация Заводского района пишет письмо в товарищество тому, кто у меня это сделал. Пролить свет в конце тоннеля попыталась председатель правления товарищества собственников дома.

Екатерина Радкевич, председатель правления ТС «Новая Одесская»:

Есть на сегодняшний день предписание администрации по устранению данного нарушения до 30 мая, у нас всё ещё сроки есть. Со слов женщины, стену в собственной квартире Александр проштробил сам, а теперь попросту ищет виновного. Екатерина Радкевич:

У меня есть письменная объяснительная от главного инженера, что данные работы он в этой квартире не выполнял. Нет письменного предписания, что отправляла главного инженера для проведения таких видов работ. Он настаивает на том, что это, всё-таки, делал Доросевич Дмитрий Владимирович. Юрист, вникнув в проблему, рекомендует герою этого сюжета документально подтверждать каждый шаг строительных работ.