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«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире

29 мая 2019 10:40
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Въезжая в столичную новостройку на Одесской год назад, Александр Лукин решил перенести змеевик в ванной с одной стены на другую. 

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-1

Александр Лукин:
Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся. Поэтому я и пригласил передачу «Добро пожаловаться». Год назад, 30 мая мы купили эту квартиру. Как обычно, ничего же идеального не бывает. Квартиру покупали без отделки, чтобы потом сделать так, как нам хочется.

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-4

И хотя по закону перенос батареи не нужно ни с кем согласовывать, коммунальщики наотрез отказались выполнять работу. Мол, трубы нельзя перемещать на несущую стену.

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-7

Спустя пару недель, инженеры одумались и дали добро! Но результат огорошил хозяина: вместо змеевиков на стене образовались три огромные дыры.

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-10

Александр Лукин:
Вот такой казус получился. Сам главный инженер должен был знать, что здесь вот эти кабели обеспечивают лифт. Пятого февраля родился акт, в котором Доросевич, – это главный инженер, за подписью, утверждённой председателем правления, в котором здесь всё сделано, как требует ТКП-121 2008.

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-13

Чтобы залатать стену, мужчина извел не одну пачку бумаги. Исправлять ситуацию не взялась ни одна из служб, поочередно перенаправляя то к заказчику, то к застройщику, то к проектировщику.  

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-16

Александр Лукин:
Министерство архитектуры и строительства, Министерство коммунального хозяйства, департамент по надзору, МЧС – вот это только конверты от бумажных носителей, а сколько электронной почты! У меня полторы тысячи писем.

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-19

После общения со строителями всплыл важный нюанс – в ванной комнате замурованы провода лифтовой шахты! Именно коммуникации мешают перепланировке. Терпение Александра лопнуло после очередной порции отписок. Специалисты уверяют: размещение электрики в ванной комнате – небезопасно для жизни и может привести к плачевным последствиям. 

Александр Лукин:
Я год жизни потратил вот на это. Вместо того чтобы сидеть у себя на даче там, выращивать цветочки.

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-22

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» направились в офис компании-застройщика. Попасть туда постороннему оказалось непростой задачей, а по телефону удалось получить лишь невнятный комментарий секретаря. 

Следующий адрес – фирма-проектировщик дома. Возможно, именно здесь бы объяснили – могут ли лифтовые провода проходить в ванной комнате жилой квартиры? Но и здесь журналистов на пушечный выстрел не подпустили к руководству.  

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-25

Раздосадованный герой сюжета – инженер по профессии, но такое причудливое проведение коммуникаций видит впервые! 

Александр Лукин:
На протяжении года, практически, я доказывал, что я прав. Все организации, включая «Минскпроект», посылали мне ответные письма, что у них всё правильно.

Двери «Минскпроекта» для нашей съёмочной группы оказались закрытыми. Отчаявшись получить хоть какие-то разъяснения, корреспонденты направились в офис генподрядчика. 

Причины волнений здесь искренне не понимают. Как и то, почему недовольный герой сюжета буквально заваливает их письмами! 

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-28

Галина Егорова, специалист отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц ОАО «МАПИД»:
Так, а зачем к «МАПИДу», сначала нужно было к «Интерспортпроекту». Они нас наняли – мы выполнили работу. Они заказчики. У нас все вопросы к заказчикам такого рода. У этого человека, у Лукина нет договорных юридически обязательств с «МАПИДом», он никакого отношения к нам не имеет.

После долгих уговоров корреспондентам нашей программы показали огромную кипу бумаг! По ремонтному вопросу в квартире Александра здесь завели целую папку. 

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-31

Галина Егорова:
Вот специалисты «Минскпроекта», ответ по этому вопросу, читайте, изучайте документы. Мы не шарашкина контора.

Правда, получить ответ на вопрос, были ли нарушения в проекте дома, получить нам так и не удалось.  

Галина Егорова:
Все эти вопросы и чтобы их решать, они лежат в плоскости заказчика, но никак не генподрядной организации, которую наняли на работу. Мы свои пункты выполнили, и у нас есть документы, на основании которых мы к этой ситуации никакого отношения не имеем. Сам Лукин создал эту ситуацию, пускай сам и разбирается!

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-34

Следующая остановка – строительное управление, выполнившее электромонтажные работы. Законно ли провода разместили в помещении с повышенной влажностью – вопрос, который в лоб задали журналисты. 

Павел Щесленок, инженер по качеству СУ-206 ОАО «МАПИД»:
По поводу этой ситуации было совещание в администрации Заводского района. Насколько я знаю, «Минскопрект» должен дать проектное решение по восстановлению этого узла.

Александр Лукин:
Энергонадзор отказался, МЧС отказался, администрация. Пришло письмо от МЧС на администрацию, администрация Заводского района пишет письмо в товарищество тому, кто у меня это сделал.

Пролить свет в конце тоннеля попыталась председатель правления товарищества собственников дома. 

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-37

Екатерина Радкевич, председатель правления ТС «Новая Одесская»:
Есть на сегодняшний день предписание администрации по устранению данного нарушения до 30 мая, у нас всё ещё сроки есть.

Со слов женщины, стену в собственной квартире Александр проштробил сам, а теперь попросту ищет виновного.

Екатерина Радкевич:
У меня есть письменная объяснительная от главного инженера, что данные работы он в этой квартире не выполнял. Нет письменного предписания, что отправляла главного инженера для проведения таких видов работ. Он настаивает на том, что это, всё-таки, делал Доросевич Дмитрий Владимирович.

Юрист, вникнув в проблему, рекомендует герою этого сюжета документально подтверждать каждый шаг строительных работ. 

«Круг бюрократизма, волокиты и формализма замкнулся». Как минчанин решил перенести змеевик в квартире-40

Александр Костюкевич, юрист:
Советую нашему герою в данном случае направить уведомление во все компетентные органы с вариантом, что я замазываю эти отверстия. Если в течение месяца не будет получен ответ, то, соответственно, мы принимаем решение о заделывании данных отверстий. Впоследствии, если случится авария, есть специальные средства, приборы, которые определяют пробои в той же самой проводке. Чтобы таких ситуаций не было впредь, нужно обращаться в специализированные организации, которые имеют соответственные допуски, сертификаты, которые заключать с вами договоры и уже будут нести ответственность.

Заделают ли наконец-то дыры в стенах этой квартиры – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Галина Егорова # Павел Щесленок # Екатерина Радкевич # Александр Костюкевич

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