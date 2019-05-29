«Делается с душой»: показываем, как готовят те самые пельмени на Брестском мясокомбинате

Новости Беларуси. 80 лет Брестскому мясокомбинату. Сегодня это предприятие является лидером на белорусском рынке мясной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В линейке не только привычные покупателю сосиски и колбасы, но и, например, уникальные мясные подушечки по-итальянски. Как создают необычные лакомства из свежего мяса – узнал корреспондент Петр Бутрим.

Только качественное мясо, натуральные ингредиенты и строжайший контроль на всех этапах – начиная с подготовки фарша до готовой продукции. «Мясные подушечки» сегодня не имеют аналогов в Беларуси.

А все потому, что оригинальную рецептуру технологи «Брестского мясокомбината» создавали на основе домашних рецептов.

Елена Казак, начальник цеха производства полуфабрикатов Брестского мясокомбината:

Делается с душой. У нас натуральное сырье, натуральные все ингредиенты, очень серьезные технологии. Работники к нашему производству относятся добросовестно. На каждом этапе очень серьезные проверки нашей продукции.

Во всех помещениях абсолютная чистота, как в операционной. В пельменном цеху поддерживают и оптимальную температуру +12ºС. И, пожалуй, главная особенность – использование охлажденного мяса, которое позволят сделать вкус пельменей более насыщенным.

Алена Бахур, заместитель генерального директора по производству Брестского мясокомбината:

Использование охлажденного мяса позволяет получить нам пельмени вкусные и сочные. Также в состав наших пельменей входят такие натуральные ингредиенты, как лук, чеснок, черный перец – все, что используют хозяйки дома. Это позволяет получить продукт, любимый всеми.

А чтобы вкус был гармоничным, тщательно подбирают все ингредиенты.

Петр Бутрим, СТВ:

Процесс производства аналогичен приготовлению пельменей в домашних условиях. Здесь тесто замешивается, раскатывается и соединяется с мясом. В итоге получаются идеальной формы мясные подушечки.

И все это благодаря современному итальянскому оборудованию. Каждый месяц – около 600 тонн пельменей. И это тот случай, когда большие объемы на вкусе не отражаются.

Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга Брестского мясокомбината:

Суть заключается в ежедневном повторении одних и тех же действий, доведении их до совершенства. Мы много времени уделяем оттачиванию вкуса нашего продукта. А также не стоим на месте и все время думаем, как сделать его еще вкуснее.