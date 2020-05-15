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«Кроме ежедневных дезинфекций, проводятся еженедельные генеральные». Что сейчас происходит на предприятиях Минска

15 мая 2020 16:39
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Позвольте, я еще добавлю по предприятиям. На некоторых предприятиях сохранились медико-санитарные части. И эти медико-санитарные части точно так же включились в работу по профилактике, по выявлению и по наблюдению работающих, которые вернулись уже по выздоровлению.

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Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Я предлагаю закрепить эту мысль: мы сегодня перечисляем, что же мы сохранили из нашего советского ещё наследия и то, что нам в этой ситуации пригодилось. Инфекционная больница, санэпидемслужбы, центральные районные больницы и медико-санитарные части на предприятиях. Это очень важный момент.

«Кроме ежедневных дезинфекций, проводятся еженедельные генеральные». Что сейчас происходит на предприятиях Минска-1

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска, руководитель ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
На крупных предприятиях, кроме ежедневных дезинфекций, проводятся еженедельные генеральные дезинфекции с охватом проходных, входных групп, прилегающих территорий, гардеробных и всех других мест общего пользования.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Нелли Гиндюк # Игорь Позняк

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