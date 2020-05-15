«Кроме ежедневных дезинфекций, проводятся еженедельные генеральные». Что сейчас происходит на предприятиях Минска

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Позвольте, я еще добавлю по предприятиям. На некоторых предприятиях сохранились медико-санитарные части. И эти медико-санитарные части точно так же включились в работу по профилактике, по выявлению и по наблюдению работающих, которые вернулись уже по выздоровлению.

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Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Я предлагаю закрепить эту мысль: мы сегодня перечисляем, что же мы сохранили из нашего советского ещё наследия и то, что нам в этой ситуации пригодилось. Инфекционная больница, санэпидемслужбы, центральные районные больницы и медико-санитарные части на предприятиях. Это очень важный момент.