Практические стрельбы из танка Т-72Б провели на полигоне под Борисовом. В занятиях участвовали курсанты Военной академии Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущие офицеры вели огонь из 125-миллиметровой пушки штатными снарядами. Стояла задача поразить как статичные, так и движущиеся цели. В подобных стрельбах бойцы приняли участие впервые, однако справились на отлично.
Максим Романюк, руководитель стрельбы:
К сегодняшней стрельбе они начали готовиться с первого дня Военной академии. Уже на протяжении практически двух с половиной лет мы готовились, подходили. На прошлой неделе выполнили успешно все допуски в штатной стрельбе, допущены к выполнению упражнений стрельб. Волнительный момент в жизни каждого танкиста – первая стрельба, штатный выстрел. Но, тем не менее, курсанты подготовлены, показали уверенные действия и пока никаких проблем не возникло. Я уверен в них, что не возникнет никаких проблем у нас при поражении цели.
Также армейцы выполнили ряд задач по уничтожению мишеней из спаренного и зенитного пулеметов. Цели обозначали танк условного противника, автомобиль военного назначения, пулеметный расчет и расчет противотанкового гранатомета.