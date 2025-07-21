Практические стрельбы из танка Т-72Б провели на полигоне под Борисовом. В занятиях участвовали курсанты Военной академии Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие офицеры вели огонь из 125-миллиметровой пушки штатными снарядами. Стояла задача поразить как статичные, так и движущиеся цели. В подобных стрельбах бойцы приняли участие впервые, однако справились на отлично.