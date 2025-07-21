Белорусские аграрии продолжают массовую заготовку кормов

Аграрии продолжают массовую заготовку кормов. Темпы работ несколько ниже, чем в 2024 году – на сроки ощутимо повлияла дождливая погода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее некоторые хозяйства уже завершают второй укос трав. В лидерах – Брестская и Минская области. Так, в агрокомбинате «Ждановичи» осталось пройти всего около 300 гектаров. Из запланированных 33 тонн сенажа – 19 уже в закромах. Недостающие объемы первого укоса планируют компенсировать за счет второго и третьего.