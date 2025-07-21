Белорусские аграрии продолжают массовую заготовку кормов

Аграрии продолжают массовую заготовку кормов. Темпы работ несколько ниже, чем в 2024 году – на сроки ощутимо повлияла дождливая погода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем не менее некоторые хозяйства уже завершают второй укос трав. В лидерах – Брестская и Минская области. Так, в агрокомбинате «Ждановичи» осталось пройти всего около 300 гектаров. Из запланированных 33 тонн сенажа – 19 уже в закромах. Недостающие объемы первого укоса планируют компенсировать за счет второго и третьего.
Сергей Ржеутский, начальник производства продукции агрокомбината «Ждановичи»:
В этом году вообще погода, конечно, так корректирует нашу работу. Ежедневные дожди, они как бы не дают массе провяливаться до нужной влажности, поэтому где-то приходится закладывать с более высокой влажностью, немного добавлять консервант. Параллельно начали уборку зерновых культур, убираем озимый ячмень. У нас 550 гектар.
Ежедневно аграрии заготавливают около 40 тысяч тонн сенажа. Завершить второй укос планируют до начала массовой уборки зерновых.