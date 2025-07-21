Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев полагает, что антироссийские и антибелорусские санкции сильнее ударили по Европе, чем по странам Союза, что приводит к промышленному спаду и повышению цен на энергоносители. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что попытки преодолеть кризис за счет военизации экономики бесперспективны, так как современные производства зависят от людского потенциала.

По словам Глазьева, Беларусь оставила за собой важные технологических компетенции, которые усиливают Союзное государство.

В то же время в Европе теряется конкурентоспособность за счет переключения ресурсов на производство ненужных товаров, что усугубляет экономическое напряжение.

Глазьев тажке подверг критике европейских политиков, заявив, что они следуют курсу Вашингтона и лишены стратегического мышления.

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