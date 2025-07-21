Масштабная реконструкция Первой мировой войны прошла на «Линии Сталина»

Вехи истории. На «Линии Сталина» состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная Первой мировой войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конфликт с участием 38 стран полностью перекроил карту Европы. И именно Беларусь была местом ожесточенных сражений. Передать атмосферу той эпохи постарались реконструкторы исторических событий.

Посмотрите, сколько народу. Даже иностранцы тут. Я видел из Китая, из России сколько номеров. Такие страшные времена нельзя забывать. Сами видели, какие взрывы. Тут до сих пор уши глохнут. То есть представить, что это пережил народ. Это вообще кошмар, что пережили, но все-таки выстояли.

Мы приехали из Екатеринбурга. Решили посетить «Линию Сталина», как раз узнали, что будет реконструкция. Сама батальная сцена, конечно, была захватывающая, интересная.

Были здесь в Минске, у наших родственников, родных, братьев, сестер, и вот решили посетить такое масштабное мероприятие. Очень интересно, достоверно, замечательно.

Военно-театрализованные представления на «Линии Сталина» проходят круглый год. Следующая реконструкция будет посвящена Дню танкиста.