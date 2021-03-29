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Кризисные комнаты и мероприятия против насилия в семье. В Минской области началась акция «Дом без насилия!»

29 марта 2021 13:45
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Новости Беларуси. В Минской области стартовала профилактическая акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кризисные комнаты и мероприятия против насилия в семье. В Минской области началась акция «Дом без насилия!»-1

Две недели сотрудники милиции будут посещать неблагополучные семьи с целью профилактики. Запланирован и ряд мероприятий с оказанием юридической, психологической помощи, а также проведение выездных судебных заседаний. Согласно статистике, основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций являются злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов.

Кризисные комнаты и мероприятия против насилия в семье. В Минской области началась акция «Дом без насилия!»-4

Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Милиция Минской области рекомендует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел или общенациональную горячую линию о фактах домашнего насилия. Мы всегда разберемся в ситуации и окажем вам необходимую помощь.

Кризисные комнаты и мероприятия против насилия в семье. В Минской области началась акция «Дом без насилия!»-7

29 марта в регионах области для нужд пострадавших от насилия в семье открыты кризисные комнаты. В них получили приют жертвы из Борисовского, Вилейского и Молодечненского районов.

# Насилие # общество # Александра Попова # Фотофакт

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