Кризисные комнаты и мероприятия против насилия в семье. В Минской области началась акция «Дом без насилия!»

Новости Беларуси. В Минской области стартовала профилактическая акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Две недели сотрудники милиции будут посещать неблагополучные семьи с целью профилактики. Запланирован и ряд мероприятий с оказанием юридической, психологической помощи, а также проведение выездных судебных заседаний. Согласно статистике, основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций являются злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов.

Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Милиция Минской области рекомендует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел или общенациональную горячую линию о фактах домашнего насилия. Мы всегда разберемся в ситуации и окажем вам необходимую помощь.