Кризисные комнаты и мероприятия против насилия в семье. В Минской области началась акция «Дом без насилия!»

Новости Беларуси. В Минской области стартовала профилактическая акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области стартовала профилактическая акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Две недели сотрудники милиции будут посещать неблагополучные семьи с целью профилактики. Запланирован и ряд мероприятий с оказанием юридической, психологической помощи, а также проведение выездных судебных заседаний. Согласно статистике, основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций являются злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов.
Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Милиция Минской области рекомендует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел или общенациональную горячую линию о фактах домашнего насилия. Мы всегда разберемся в ситуации и окажем вам необходимую помощь.
29 марта в регионах области для нужд пострадавших от насилия в семье открыты кризисные комнаты. В них получили приют жертвы из Борисовского, Вилейского и Молодечненского районов.