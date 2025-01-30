В Клецкой ЦРБ начали проводить раннюю диагностику хронической сердечной недостаточности

Важно не просто вовремя поставить диагноз, но и как можно раньше начать лечение. В медучреждении установили новейшее оборудование, такое как анализаторы крови, которые дают точные результаты. Это позволяет не только выявить синдром на ранних стадиях, но также и оценить эффективность назначенной терапии. В 2024-м с помощью своевременного обследования подтвердили диагноз у 11 пациентов.

Лина Карлович, врач-кардиолог Клецкой центральной районной больницы:

Для ранней диагностики хронической сердечной недостаточности в нашей больнице в 2024 году было внедрено лабораторное определение. Этот показатель помогает не только диагностировать сердечную недостаточность и провести диагностику, но и оценить эффективность проводимой терапии.

Всего врачи и медперсонал Клецкой ЦРБ предоставляют гарантированную и доступную медпомощь всем жителям района, а это более 25 тысяч человек.