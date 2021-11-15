Старейшина группы беженцев: «Мы не хотим агрессии, мы хотим, чтобы нас увидели и услышали»

К ситуации на белорусско-польской границе. Обстановка остается напряженной. Утром 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди подчеркивают свои исключительно мирные намерения, но готовы к любому развитию ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми.
Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев. По ту сторону колючей проволоки стягивают еще больше силовиков, виден водомет, в воздух подняты вертолеты.
Корреспондент Сергей Шуманский передает с места событий.
Все подходят ко мне, спрашивают, интересуются. Мы уже не можем контролировать такое количество людей. Люди больны, люди устали. Мы на протяжении недели умоляли открыть для нас границу. Они прекрасно знают, куда мы идем и что мы хотим. Но они никак не могут принять решение, и мы надеемся, что они примут все-таки правильное решение. Посмотрите на погоду, может быть дождь, а завтра уже снег. Дети уже все заболели, у многих повысилась температура. Они нас уничтожают этим. Мы пойдем по главной дороге. Чтобы нас видели, чтобы нас заметили. Мы не хотим агрессии, мы хотим, чтобы нас увидели и услышали.
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