Новости Беларуси. От Владивостока до Бреста: крестный ход проходит через 27 городов Беларуси и России. Сегодня, 5 октября, его участников встречают в Минске. Масштабное паломничество православных верующих накануне принял Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно посвящено 600-летию явления Годеновского креста возле Ростова Великого. Крестный ход начался в сентябре и продолжится еще почти месяц – по 4 ноября. Путь участников составлен таким образом, что своей формой образует крест: от Владивостока до Бреста и от Мурманска до Севастополя.