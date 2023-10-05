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Крестный ход проходит через 27 городов Беларуси и России

05 октября 2023 06:12
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Новости Беларуси. От Владивостока до Бреста: крестный ход проходит через 27 городов Беларуси и России. Сегодня, 5 октября, его участников встречают в Минске. Масштабное паломничество православных верующих накануне принял Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крестный ход проходит через 27 городов Беларуси и России-1

Оно посвящено 600-летию явления Годеновского креста возле Ростова Великого. Крестный ход начался в сентябре и продолжится еще почти месяц – по 4 ноября. Путь участников составлен таким образом, что своей формой образует крест: от Владивостока до Бреста и от Мурманска до Севастополя.

Крестный ход проходит через 27 городов Беларуси и России-4

Годеновский является одним из самых знаменитых чудотворных крестов. Он представляет собой резное расписанное изображение Иисуса в человеческий рост.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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