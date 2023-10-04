Каково руководить предприятием более 20 лет? Пообщались с почётным гражданином Кобрина

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – почетный гражданин Кобринского района Петр Папроцкий.

Петр Папроцкий, почетный гражданин Кобринского района:

Я родился, рос, учился и продолжаю работать здесь, на кобринской земле, в Кобринском районе. Место рождения – деревня Мазуры, Городецкий сельский совет. Там прошло мое детство, поэтому я являюсь коренным кобринчанином, потому что вся моя жизнь прошла здесь.

Что хочется сказать про наш район, про наш город Кобрин? Это действительно уникальный уголок нашей страны, потому что здесь живут очень достойные, очень трудоспособные люди. И сегодня облик нашего города и нашего района доказывает это, потому что город красивый, город очень уютный, город живет, развивается, работают практически все предприятия. И на моих глазах произошло становление нашего района и города, потому что 42 года я работаю на одном из предприятий нашего района. Все это я видел, как здесь строились предприятия и как сегодня мы работаем.

Петр Папроцкий:

По итогам работы за полугодие наш район выполнил практически все прогнозные показатели. Есть темп роста по валовой продукции, есть темп роста по сельскохозяйственной отрасли. То есть мы не останавливаемся, мы работаем и работаем благодаря тому, что Кобринский район, как и вся республика сегодня, – это что-то единое. Это единение людей приносит свои результаты.

Видите, мы могли после перестройки как-то повернуться не туда, куда надо. Но перестройку пережили, вроде бы развалили Советский Союз, а здесь люди как-то окрепли, поняли, что надо сплоченнее быть друг с другом, держаться друг за друга. И посмотрите, сегодня все показатели у нас налицо. Есть чем нам гордиться, потому что все благоустраивается, все зеленеет. Сегодня красота всюду. А что еще для жизни надо?

Вот это административное здание, я в 1981 году пришел сюда на работу рядовым инженером-технологом. И вот уже 43-й год как я здесь работаю, никуда не увольнялся. На этом предприятии практически вся моя трудовая биография и создавалась. На этом предприятии производится мелиоративное оборудование, которое сегодня никто и не делает. То есть мы первоначально создавались под эту программу, потому что приказом Минводхоза БССР тогдашнего было написано, что завод должен производить мелиоративное оборудование для организации системы Минводхоза.

Петр Папроцкий:

Но когда произошла перестройка, это все было на моих глазах, когда распался Советский Союз, тогда резко прекратилось финансирование этой структуры мелиоративной, и пришлось нам выезжать по всей республике и искать заказы. Когда начали искать заказы, поняли, что на одних затворах, подъемниках мы далеко не уедем, понаходили продукцию более сложную, собрались, обсудили. Есть технические возможности, начали заниматься этим. Но для этого потребовались нам уже новые здания и новые цеха. В результате в конце 1990-х – начале 2000-х был построен цех площадью 3 600 квадратных метров, в котором сегодня основное сварочное производство, основное производство металлоконструкций, заготовка материала – все размещено там, и там хватает сегодня технологического оборудования для производства сложных металлоконструкций.

Приобретали технику, приобретали новые станки, плазменную резку, сварочные полуавтоматы, потому что когда я пришел на завод, здесь была ручная дуговая сварка. Сегодня это полуавтоматическая сварка, все новые полуавтоматы, поэтому сказать, что мы не модернизируемся, – нет. Мы модернизируемся, но мы покупаем только то, что нужно. В итоге у нас все получается, потому что коллектив у нас очень хороший, подбирали мы его долго. И вы понимаете, когда в коллективе все едины, когда в коллективе нет разногласий, когда все настроены на результат и когда люди хотят работать, привносить и друг-другу помогать, взаимное уважение – результат налицо. Если цель поставлена и каждый день есть цель, к которой двигаться, значит мы что-то созидаем. А раз созидаем, значит живем и дальше будем жить.

Петр Папроцкий:

На этом участке трудятся высококвалифицированные токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ и электрогазосварщики. Люди с опытом, очень ценим их, потому что их труд очень ответственный, продукция серьезная, продукция требует огромного внимания с нашей стороны к качеству. Предприятию 60 с лишним лет, оно все работает, мы сохранили все это, и оно сегодня востребовано как никогда.