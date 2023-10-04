Правильно оценить квартиру. Как выгодно сдать квартиру в аренду?

Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Допустим, я хочу сдать жилье, с чего начать? Пригласить фотографа, может, видеографа, красиво это сфоткать, отснять?

Виктория Колосовская, специалист по недвижимости:

Как собственник, не обращаясь в агентство? Алеся Лакина:

Да, или лучше через агентство? Виктория Колосовская:

Лучше, конечно, через агентство. Алеся Лакина:

Агентство берет на себя эти функции? Виктория Колосовская:

Да, конечно, агентство может взять на себя фото- и видеопредставление на различных рекламных площадках. Вам остается просто принимать либо не принимать того или иного человека, который хочет снять вашу квартиру. Поприсутствовать на встрече, потому что для собственников обычно это важно. Если мы говорим не про агентство, а про самого собственника. Опять-таки какое жилье – низкого рынка, среднего либо чуть выше. Если низкого – и так и так придут, если 150-200 долларов аренда.