Крещенские купания: очищение от грехов или один из многих церковных обрядов?

Новости Беларуси. Православный мир празднует один из важнейших праздников – Богоявление или Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие вспоминают библейские события, связанные с крещением Иисуса Христа в Иордане. В память об этом в храмах, на реках и водоемах прошли обряды освящения воды. Согласно церковному преданию, водная стихия в этот день обретает особые свойства. Корреспондент Александр Добриян – о празднике, от которого ждут очищения всего мира.

Торжественные богослужения по случаю Крещения Господня начались накануне во всех православных храмах. В честь праздника в минском Свято-Духовом кафедральном соборе чин Великого освящения воды совершил Митрополит Минский и Заславский Павел. «Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне Воду в этот день освящают не только в храмах. В Гомеле 19 января освящали воды Сожа. Крестный ход к реке проследовал по историческому Киевскому спуску. На протяжении веков он был своеобразными воротами города: по нему и далее по реке веками отправлялись в паломничество к святым местам.

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…

Среди традиций праздника особенно популярным стало окунание в иордань – крещенскую купель, называемую по аналогии с рекой Иордан, где и произошли библейские события, о которых сегодня вспоминает церковь.

Александр Добриян, СТВ:

Как Иисус пришел исполнить закон и крестится у пророка Иоанна, так и тысячи наших современников спустя века приходят к крещенской купели для того, чтобы изменить себя: в освященной водной стихии избавиться от всего лишнего.

Для Елены Фроловой окунуться в иордань – вот уже несколько лет неотъемлемая часть праздника Богоявления.

Елена Фролова, жительница Гомеля:

Такое счастье, когда оно вот здесь (показывает на сердце – прим. ред.) и плакать хочется. Просто непередаваемо. Я уже 10 лет занимаюсь этим – на Крещение ныряю. Я пробовала в любые другие дни, но нет такого чувства. А сейчас какой-то благодати просто неимоверно. Бог есть на земле, это главное. В этом году впервые вместе с Еленой к купели пришла ее дочь Александра.

Александра Шпаленкова, жительница Гомеля:

Просто можно переродиться. Вы не представляете, какие это реально классные ощущения.

Обратить внимание на истинные смыслы праздника кардинальным образом приняли решение в Брестской епархии. В 2019 году здесь места для купаний официально не освящали.

Павел Юрченя, председатель миссионерского отдела Брестской епархии:

Не стоит относиться к крещенским купаниям как к некому главному священнодействию, которое мы должны совершить на сам праздник Крещения Господнего. Это всего лишь один церковный обряд. Многие люди с суеверием относятся даже к этому обряду – погружаются в крещенскую прорубь для того, чтобы очиститься от грехов. Или кто-то хочет получить особое здоровье, не понимая того, что на самом деле неподготовленному нырять в холодную воду может быть опасно.

Еще одна неотъемлемая традиция – принести освященную воду домой. Ею окропляют жилища, ею умываются и пьют.

Всех с праздником поздравляем. Всем людям желаем всего доброго, хорошего. Чтобы они всей душой, всем сердцем поняли, что это за праздник и смысл его. Не только водичка. И тогда будет только радость в сердце. Вообще будет мир, покой и гармония.