«Ощущение любви, прежде всего – любви Бога»: в Гомеле освятили воды Сожа

Новости Беларуси. В Гомеле по древней традиции 19 января освящали воды реки Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крестный ход к набережной проследовал по историческому Киевскому спуску. На протяжении веков он был своеобразными воротами города: по нему отправлялись в паломничество к святым местам, прежде всего – в Киев.

Отец Геннадий, клирик Свято-Петро-Павловского кафедрального собора Гомеля:

Это ощущение торжества. Ощущение любви, прежде всего – любви Бога к человеку и человека к его Святыне.

Татьяна Гриб, жительница Гомеля:

Это такой замечательный праздник, один из самых-самых больших после Пасхи, когда хочется «во Христа крестившиеся во Христа облечеся», как говорится. Стать хоть немножечко-немножечко подобным Христу.