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«Ощущение любви, прежде всего – любви Бога»: в Гомеле освятили воды Сожа

19 января 2019 13:10
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Новости Беларуси. В Гомеле по древней традиции 19 января освящали воды реки Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ощущение любви, прежде всего – любви Бога»: в Гомеле освятили воды Сожа-1

Крестный ход к набережной проследовал по историческому Киевскому спуску. На протяжении веков он был своеобразными воротами города: по нему отправлялись в паломничество к святым местам, прежде всего – в Киев.

«Ощущение любви, прежде всего – любви Бога»: в Гомеле освятили воды Сожа-4

Отец Геннадий, клирик Свято-Петро-Павловского кафедрального собора Гомеля:
Это ощущение торжества. Ощущение любви, прежде всего – любви Бога к человеку и человека к его Святыне.

«Ощущение любви, прежде всего – любви Бога»: в Гомеле освятили воды Сожа-7

Татьяна Гриб, жительница Гомеля:
Это такой замечательный праздник, один из самых-самых больших после Пасхи, когда хочется «во Христа крестившиеся во Христа облечеся», как говорится. Стать хоть немножечко-немножечко подобным Христу.

«Ощущение любви, прежде всего – любви Бога»: в Гомеле освятили воды Сожа-10

Среди традиций праздника и ставшая в последние годы особенно популярной – окунание в крещенскую купель, называемую Иордань по аналогии с рекой Иордан, где и произошли библейские события, о которых сегодня вспоминает церковь.

«Ощущение любви, прежде всего – любви Бога»: в Гомеле освятили воды Сожа-13

# Православные в Беларуси # общество # Отец Геннадий # Татьяна Гриб # Фотофакт

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