На 19 и 20 января закрыто движение по МКАД в районе Купревича и Скорины. Как теперь ходит транспорт

Новости Беларуси. МКАД и в выходные стоит в пробке в связи с реконструкцией развязок. В Минске 19 января закрыли движение под путепроводом в районе улиц Купревича и Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как результат – километровые заторы. Корреспондент Дмитрий Боярович в одном из них потратил около часа.