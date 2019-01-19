На 19 и 20 января закрыто движение по МКАД в районе Купревича и Скорины. Как теперь ходит транспорт
Новости Беларуси. МКАД и в выходные стоит в пробке в связи с реконструкцией развязок. В Минске 19 января закрыли движение под путепроводом в районе улиц Купревича и Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как результат – километровые заторы. Корреспондент Дмитрий Боярович в одном из них потратил около часа.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Вот так сейчас выглядит участок над путепроводом, где идет ремонт. Это – съезд с улицы Франциска Скорины и Академика Купревича. Здесь установлены знаки, запрещающие дорожное движение в обе стороны. Отсюда как раз таки можно видеть конкретный участок моста на МКАД, где ведутся ремонтные работы.
В течение дня пробка то увеличивалась, то уменьшалась. Наиболее сложным движение здесь было в обеденные часы – затор растянулся на 1,5 километра. Чтобы его проехать, водителям требовалось около 15 минут. Впрочем, сейчас двигаться по этому участку можно свободно. Стоит отметить, что большинство автолюбителей отнеслись к временным неудобствам с пониманием.
На субботу и воскресенье (19 и 20 января) скорректировано и движение общественного транспорта. Так, изменения коснулись 34-го, 64-го и 145-го автобусов и маршрутного такси № 1280. В связи с изменением в расписании пассажиров просят заранее планировать маршрут поездки. Всю информацию можно найти на сайте «Минсктранса».
Дмитрий Боярович:
Напомню, также ограничено движение на 25-м километре МКАД в районе проспекта Дзержинского. Там также наблюдаются пробки, а общественный транспорт следует с задержкой. Эта ситуация – говорят транспортники – продлится до Европейских игр. После реконструкция продолжится.