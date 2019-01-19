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«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214

19 января 2019 14:29
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Новости Беларуси. Военнослужащие войсковой части 3214 организовали спортивный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214-1

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214-3

«Крокодилий мост», «Угадай слово» или ходьба на больших лыжах – восемь команд проявили смекалку в шести шуточных конкурсах и веселой эстафете. Пока прапорщики и офицеры соревновались, дети и жены их дружно поддерживали.

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214-6

Андрей Дудкин, командир войсковой части, полковник:
Состязания – это наш такой военно-семейный праздник, образно говоря. Здесь солдаты, офицеры, жены офицеров и дети. Работаем вместе, отдыхаем вместе. Это такая большая семья, нас больше тысячи. Покажем людям, что такое армейская жизнь, что бояться ее не надо.

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214-9

Не обошлось и без крещенских традиций. Сотрудники различных подразделений Министерства внутренних дел окунулись в освященную купель.

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214-12

Дмитрий Андросов, рядовой:
Отлично. Ух! Отличные ощущения. Считаю, что каждый мужчина должен пройти через это. Я в первый раз, но не желаю ни в коем случае об этом действии. И в последующие года буду так же купаться. Думаю, будет все отлично.

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214-15

Состязания прошли под девизом: «За здоровый образ жизни». И, конечно, замерзнуть никому не дала не только теплая семейная атмосфера, но и чай с традиционной солдатской кашей.

«Работаем вместе, отдыхаем вместе»: как прошли шуточные соревнования в в/ч 3214-18

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Дудкин # Фотофакт

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