Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление

Новости Беларуси. Долгожданное время для тех, кто ждет возможности окунуться в ледяную прорубь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие готовятся отметить Крещение Господне или Богоявление. 18 января – Крещенский сочельник. Вечером, а также утром 19 января происходит Великое водоосвящение.

Под надзором спасателей и медиков окунуться в прорубь можно будет в специально оборудованных местах в районе спасательных станций. Кроме того, проруби и специальные купели будут оборудованы во многих храмах. Крещенские купания организуют с 16.00 до 22.00, 19 января – с 9 утра до 19.00.