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Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление

18 января 2018 06:45
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Новости Беларуси. Долгожданное время для тех, кто ждет возможности окунуться в ледяную прорубь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление-1

Православные верующие готовятся отметить Крещение Господне или Богоявление. 18 января – Крещенский сочельник. Вечером, а также утром 19 января происходит Великое водоосвящение.

Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление-4

Под надзором спасателей и медиков окунуться в прорубь можно будет в специально оборудованных местах в районе спасательных станций. Кроме того, проруби и специальные купели будут оборудованы во многих храмах.

Крещенские купания организуют с 16.00 до 22.00, 19 января – с 9 утра до 19.00.

Крещенские купания и водоосвящение: православные готовятся отметить Богоявление-7

Погода благоволит закаленным верующим. По Беларуси от -4 до +1 градуса. 19 января «моржам» окунаться будет еще немного теплее.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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