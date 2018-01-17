Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего

Новости Беларуси. Как выбрать косметику, рассказали в программе «Большой завтрак».

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:

Сегодня мы с вами поговорим о косметичке будущего, о макияже современной женщины. Какие продукты там должны находиться обязательно. От каких продуктов в косметичке будущего стоит отказаться уже сейчас?

Внимание! Это – тушь для ресниц и карандаш для бровей. Объясню, почему. У современной женщины есть такие процедуры-помощники, как окрашивание и коррекция бровей, и коллагенирование, либо ламинирование ресниц. Это – всего лишь час-полтора в месяц, но при этом вы откажетесь от каждодневной проработки бровей и ресниц.

Юлия Титова, биохимик-технолог, косметик-эстетист, преподаватель:

Девушкам, у которых есть индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов состава, а также аллергические проявления на коже, процедура ламинирования и коллагенирования ресниц может не подойти.

Инна Леута:

Первый продукт, который обязательно должен поселиться в Вашей косметичке – это тональный крем. Почему у меня в руках две баночки? Потому что в течение года наша кожа меняет свой оттенок, летом – она более тёплая, загорелая, зимой – она совсем светлая и прозрачная. Поэтому, если Вам нравится тональный крем и его текстура, приобретайте, пожалуйста, два оттенка сразу. И при смешивании Вы всегда получите идеальный цвет кожи.



Юлия Титова:

Тональные кремы я рекомендую разделять на зимние и летние. Тоны с более плотными основами, которые хорошо перекрывают недостатки кожи, прекрасно выступают в качестве криопротекторов.

Они защитят вашу кожу от зимней непогоды. Летние – более лёгкие увлажняющие текстуры – с этой задачей не справятся. Инна Леута:

Современные тона практически все имеют пудровый эффект, поэтому пудра в виде компактном – она совсем отошла на второй план. Можно немножко припудрить прозрачной пудрой. Но только для обладательниц жирной кожи. Для сухой кожи можно использовать только тональный крем и пудру не приобретать.

Юлия Титова:

Хорошая новость! Современные тональные основы в своём составе содержат и ухаживающие компоненты. Ищите на этикетке такие ингредиенты: протеины, пептиды и аминокислоты.

Инна Леута:

Обязательный компонент косметички будущего – это корректирующие румяна. Но у современной женщины они должны быть не холодных оттенков, а тёплых – так называемые матовые бронзанты. Они растушёвываются немножко шире.

И Ваше лицо всегда будет очень свежим, отдохнувшим и молодым.

Юлия Титова:

Экспресс-тест: как выбрать корректирующие компактные средства. Нанесите продукт на кожу, и, если это сделать легко, значит, такой же незаметной вуалью он ляжет на Вашу кожу лица.

Инна Леута:

В косметичке будущего на смену сухим компактным теням приходят кремовые. Почему? Потому что они не осыпаются и при этом очень быстро распределяются.



Скорость – экономия времени – залог макияжа будущего.

Блески для губ в современном макияже заменяем стойкими помадами.

Но обратите внимание: стойкие помады в форме стика. Всё-таки, для повседневного макияжа они подойдут больше, потому что они губы не пересушивают.



Юлия Титова:

Современные помады изготавливаются на жировосковой основе. И содержат меньшую концентрацию плёнкообразователей. Поэтому, в отличие от блесков, губки вам они сушить не будут.

Инна Леута:

И вот Вы – обладательница красивого дневного современного макияжа. Но как же быстро дневной макияж переделать в вечерний? В помощь – помады-стики – светлого и яркого оттенка. Конечно же, у Вас возник вопрос: как выбрать помаду? Совет лично от меня. Обращайте, пожалуйста, внимание не столько на цвет глаз и на цвет волос. Всё-таки, одежда пропорционально занимает большую площадь.

Поэтому, в первую очередь, обратите внимание на то, как Вы одеты. В какой гамме – тёплой либо холодной, в каких оттенках. В пределах этой гаммы и этих оттенков выбирайте себе помаду.

Юлия Титова:

Оставьте очень яркие, кислотные оттенки вашей помады для вечернего, не ежедневного выхода. Я не рекомендую эти помады использовать часто, так как в их составе могут содержаться вредные для здоровья компоненты.

Инна Леута:

Современная помада-стик достаточно стойкая, поэтому приобретать дополнительно карандаш для контура не нужно. Единственное, вы должны грамотно выбрать срез помады. Срезы удобные – это такие гранёные в виде бриллианта.



Чтобы срез был чётким, точным, тогда вы накрасите губы очень легко. При прорисовке верхней губы слегка нажимайте на край помады, для того, чтобы контур получился очень чётким.



Затем приступайте к прорисовке нижней губы: от центра к уголкам.