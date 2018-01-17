Прямой эфир

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего

17 января 2018 17:24
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Новости Беларуси. Как выбрать косметику, рассказали в программе «Большой завтрак».
Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Сегодня мы с вами поговорим о косметичке будущего, о макияже современной женщины. Какие продукты там должны находиться обязательно.

От каких продуктов в косметичке будущего стоит отказаться уже сейчас?

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего-1

Внимание! Это – тушь для ресниц и карандаш для бровей. Объясню, почему. У современной женщины есть такие процедуры-помощники, как окрашивание и коррекция бровей, и коллагенирование, либо ламинирование ресниц. Это – всего лишь час-полтора в месяц, но при этом вы откажетесь от каждодневной проработки бровей и ресниц.
Юлия Титова, биохимик-технолог, косметик-эстетист, преподаватель:
Девушкам, у которых есть индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов состава, а также аллергические проявления на коже, процедура ламинирования и коллагенирования ресниц может не подойти.

Инна Леута:
Первый продукт, который обязательно должен поселиться в Вашей косметичке – это тональный крем. Почему у меня в руках две баночки? Потому что в течение года наша кожа меняет свой оттенок, летом – она более тёплая, загорелая, зимой – она совсем светлая и прозрачная. Поэтому, если Вам нравится тональный крем и его текстура, приобретайте, пожалуйста, два оттенка сразу.

И при смешивании Вы всегда получите идеальный цвет кожи.

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего-4


Юлия Титова:
Тональные кремы я рекомендую разделять на зимние и летние. Тоны с более плотными основами, которые хорошо перекрывают недостатки кожи, прекрасно выступают в качестве криопротекторов.

Они защитят вашу кожу от зимней непогоды.

Летние – более лёгкие увлажняющие текстуры – с этой задачей не справятся.

Инна Леута:
Современные тона практически все имеют пудровый эффект, поэтому пудра в виде компактном – она совсем отошла на второй план. Можно немножко припудрить прозрачной пудрой. Но только для обладательниц жирной кожи. Для сухой кожи можно использовать только тональный крем и пудру не приобретать.

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего-7

Юлия Титова:
Хорошая новость! Современные тональные основы в своём составе содержат и ухаживающие компоненты. Ищите на этикетке такие ингредиенты: протеины, пептиды и аминокислоты.
Инна Леута:
Обязательный компонент косметички будущего – это корректирующие румяна. Но у современной женщины они должны быть не холодных оттенков, а тёплых – так называемые матовые бронзанты. Они растушёвываются немножко шире.

И Ваше лицо всегда будет очень свежим, отдохнувшим и молодым.

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего-10

Юлия Титова:
Экспресс-тест: как выбрать корректирующие компактные средства. Нанесите продукт на кожу, и, если это сделать легко, значит, такой же незаметной вуалью он ляжет на Вашу кожу лица.
Инна Леута:
В косметичке будущего на смену сухим компактным теням приходят кремовые. Почему? Потому что они не осыпаются и при этом очень быстро распределяются.

Скорость – экономия времени – залог макияжа будущего.

Блески для губ в современном макияже заменяем стойкими помадами.

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего-13

Но обратите внимание: стойкие помады в форме стика. Всё-таки, для повседневного макияжа они подойдут больше, потому что они губы не пересушивают.

Юлия Титова:
Современные помады изготавливаются на жировосковой основе. И содержат меньшую концентрацию плёнкообразователей. Поэтому, в отличие от блесков, губки вам они сушить не будут.

Инна Леута:
И вот Вы – обладательница красивого дневного современного макияжа. Но как же быстро дневной макияж переделать в вечерний? В помощь – помады-стики – светлого и яркого оттенка. Конечно же, у Вас возник вопрос: как выбрать помаду? Совет лично от меня. Обращайте, пожалуйста, внимание не столько на цвет глаз и на цвет волос.

Всё-таки, одежда пропорционально занимает большую площадь.

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего-16

Поэтому, в первую очередь, обратите внимание на то, как Вы одеты. В какой гамме – тёплой либо холодной, в каких оттенках. В пределах этой гаммы и этих оттенков выбирайте себе помаду.
Юлия Титова:
Оставьте очень яркие, кислотные оттенки вашей помады для вечернего, не ежедневного выхода. Я не рекомендую эти помады использовать часто, так как в их составе могут содержаться вредные для здоровья компоненты.

Инна Леута:
Современная помада-стик достаточно стойкая, поэтому приобретать дополнительно карандаш для контура не нужно. Единственное, вы должны грамотно выбрать срез помады.

Срезы удобные – это такие гранёные в виде бриллианта.

Долой тушь и блеск для губ: показываем косметичку будущего-19


Чтобы срез был чётким, точным, тогда вы накрасите губы очень легко. При прорисовке верхней губы слегка нажимайте на край помады, для того, чтобы контур получился очень чётким.

Затем приступайте к прорисовке нижней губы: от центра к уголкам.

И не забывайте: губы заканчиваются там, где заканчивается их объём, а не цвет.

Будьте всегда современными и красивыми.

# Косметология # общество # Инна Леута # Юлия Титова

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