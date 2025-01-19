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Крещение Господне – в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение

19 января 2025 11:27
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В атмосфере тепла, любви и надежды. Один из великих праздников – Крещение Господне – отмечают православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в этот день люди вспоминают описанные в Евангелие события, когда Иоанн крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.

Крещение Господне – в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение-2

С раннего утра верующие отправились в храмы. Местом притяжения православных жителей столицы стал Минский Свято-Духов кафедральный собор. Люди пришли, чтобы испить и набрать освященной воды – считается, что благодаря ритуалу она приобретает целебные свойства. Богослужение собрало такое огромное количество верующих, что некоторым пришлось слушать праздничную службу у входа в храм.

Зашла в церковь. Очень много людей. Это радует, что наши люди все-таки посещают церковь и верят в Бога.

Крещение Господне – в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение-4

Водичку я буду пить каждое утро по глоточку, на чистый желудок. Это как традиция для нашей семьи.

Верующие считают, что чудесные свойства крещенской воды сохраняются на протяжении всего года. Ею окропляют жилье и даже дают пить больным, в надежде на исцеление недуга.

# Иисус Христос # Церковные праздники

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