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Православные верующие празднуют Крещение Господне

19 января 2025 09:19
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Один из великих праздников – Крещение Господне – празднуют 19 января православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в этот день люди вспоминают описанные в Евангелие события, когда Иоанн крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.

Православные верующие празднуют Крещение Господне-2

Праздник начался еще накануне: в храмах прошли литургии и водоосвящение. Считается, что благодаря ритуалу вода приобретает целебные свойства. В эти дни люди приходят в церкви, чтобы очиститься, испить святой воды и набрать ее домой. Прихожане верят, что чудесные свойства сохраняются на протяжении всего года. Еще один традиционный ритуал очищения, который практикуют сильные духом и телом – окунание в прорубь. Считается, что во время обряда человек умирает для греха и воскресает для Бога.

# Церковные праздники # Иисус Христос

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