Православные верующие празднуют Крещение Господне

Один из великих праздников – Крещение Господне – празднуют 19 января православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в этот день люди вспоминают описанные в Евангелие события, когда Иоанн крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.

Праздник начался еще накануне: в храмах прошли литургии и водоосвящение. Считается, что благодаря ритуалу вода приобретает целебные свойства. В эти дни люди приходят в церкви, чтобы очиститься, испить святой воды и набрать ее домой. Прихожане верят, что чудесные свойства сохраняются на протяжении всего года. Еще один традиционный ритуал очищения, который практикуют сильные духом и телом – окунание в прорубь. Считается, что во время обряда человек умирает для греха и воскресает для Бога.