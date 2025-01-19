Подарок на Год благоустройства – в Минске открылось новое общежитие БНТУ

Очередной подарок Года благоустройства: красная лента у входа в новое общежитие БНТУ торжественно перерезана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной подарок Года благоустройства: красная лента у входа в новое общежитие БНТУ торжественно перерезана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый корпус отличает максимальная функциональность. Блоки состоят из двух- и трехместных комнат. В каждом – свои кухня, душевая и санузел. Многоэтажка оснащена всем, что может понадобиться для жизни и учебы: от прачечной и комнаты самоподготовки до тренажерных залов и медпункта. Еще один плюс – опоздать на занятия теперь почти невозможно: метро и учебный корпус в шаговой доступности.
София Кулеш, студентка Белорусского национального технического университета:
Мы живем в общежитии на Казинца. Надеемся, что с открытием нового общежития, успеем побывать еще в квартирном типе.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Условия, которые здесь созданы, близки к идеальным. Потому что у ребят есть все возможности не только для того, чтобы проживать в общежитии, но и организовать всю свою жизнь в прямом смысле этого слова. И студенты довольны, и мы довольны, потому что каждый молодой человек, который будет поступать в наш университет, будет не просто специалистом, а будет человеком, который готов прийти в наше общество и стать настоящим гражданином нашей страны.
Этого события студенты ждали больше года. К слову, они и сами приложили руку к строительству. Ожидается, что новоселы заедут уже в феврале. В числе первых будут активисты и отличники. Отметим, местами в общежитиях сегодня обеспечены более 90 % нуждающихся.