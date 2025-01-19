Подарок на Год благоустройства – в Минске открылось новое общежитие БНТУ

Очередной подарок Года благоустройства: красная лента у входа в новое общежитие БНТУ торжественно перерезана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый корпус отличает максимальная функциональность. Блоки состоят из двух- и трехместных комнат. В каждом – свои кухня, душевая и санузел. Многоэтажка оснащена всем, что может понадобиться для жизни и учебы: от прачечной и комнаты самоподготовки до тренажерных залов и медпункта. Еще один плюс – опоздать на занятия теперь почти невозможно: метро и учебный корпус в шаговой доступности. София Кулеш, студентка Белорусского национального технического университета:

Мы живем в общежитии на Казинца. Надеемся, что с открытием нового общежития, успеем побывать еще в квартирном типе.