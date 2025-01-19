В Минске прошёл XI Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

В соревнованиях по традиции принимают участие как выдающиеся атлеты, так и любители, готовые поддержать благотворительную инициативу. За награды борются около тысячи спортсменов, но для них важна не столько победа, сколько возможность оказать помощь своим сверстникам. Средства, полученные от проведения турнира, направят в психоневрологические интернаты страны.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Известно, что владыка Филарет был человек очень волевой, сильной воли и крепкий духом. И он многих наших спортсменов воодушевлял, поддерживал перед соревнованиями и во время занятий. И думается, что память о нем и проведение такого соревнования, единоборств, это очень важно, чтобы сохранялась добрая память, преемственность и вместе с тем, чтобы было такое воодушевление на добрые дела во благо нашего Отечества, во благо ближнего.

Напомним, накануне соревнований прошел праздничный благотворительный концерт. Всего в Минск приехали около 200 воспитанников домов-интернатов со всех уголков нашей страны. Для ребят – насыщенная программа – творческие номера и показательные выступления. Главная задача – подарить частичку тепла и внимания тем, кто в этом нуждается.