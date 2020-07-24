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«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей

24 июля 2020 08:35
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Это сегодня семья Андрейчук собирает сочную мяту на своем участке. А еще год назад 5 человек ютились в скромной однушке. Осуществить голубую мечту и построить свой дом в столице помогло государство и золотые руки мужа. Теперь в комнате младшей Ани прописался настоящий Париж, который она украшает картинами из бисера.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-1

Анна Андрейчук:
Мне не надо с собакой никуда выходить на улицу, спускаться, расчесываться, переодеваться, я могу просто в пижаме выйти и прогуляться по своему двору.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-4

Татьяна Андрейчук, многодетная мама:
В Зеленом Луге у нас была дорога прямо под окнами, т. е. засыпаешь – дорога, просыпаешься – дорога, а здесь мы просыпаемся, и у нас птички поют. Наш сын каждые каникулы летом вместо того, чтобы отдыхать, вместе с папой строил.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-7

За время стройки деревья стали большими. Теперь собирают корзины вишни. Дочь мечтает стать флористом и составляет букеты из садовых роз. Средний Саша помогает маме-повару печь пироги, а старший Леша уже закончил БНТУ и открыл свою кофейню. В команде Андрейчук один за всех и все за одного.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-10

Татьяна Андрейчук:
Сашка поливает, помогает, Анютка помогает мне полоть. Норка меня сопровождает всегда, она у меня как охрана. Я надеюсь, что в этом году будет большой урожай помидоров.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-13

Владимир Андрейчук, многодетный папа:
Вот мечта еще балкон построить, детям отдельный вход, чтобы не из дома заходили, а отсюда.

Как известно, погода в доме – главней всего. И сегодня у многодетных семей есть все возможности построить уютный очаг. Из 6,5 тысяч семей в Минске 3 уже строятся и получают социальное жильное. Этот год оказался весьма щедрым на льготы. Продано 392 готовых квартир. 32 семьи стали новоселами абсолютно бесплатно. В планах осчастливить 4 тысячи 79 нуждающих и построить более 40 объектов.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-16

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Льготные кредиты предоставляются многодетным семьям под 1% на 40 лет, но с сегодняшнего времени действует программа по 240-му указу, когда многодетным семьям компенсируются проценты по коммерческим кредитам, взятым на цели строительства жилья. Как правило, срок такого кредита составляет до 20 лет, и средний процент приближен к реальному 1, может быть, даже и менее.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-19

Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
На каждого члена семьи предусмотрено 20 метров жилья, значит, вот эта площадь кредитуется. У кого трое деток –государство погашает 75%, у кого 4 и более, погашается кредит этой семьи в размере 100%. Предлагают целый ряд возможностей в каком-то районе, если они не согласны, могут отказаться, но не больше двух раз. Если семья два раза отказалась, ее могут просто снять с очереди.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-22

В приоритете семья с четырьмя и более детьми и детьми с инвалидностью. Конечно, на всех больших квартир не хватает, поэтому расселяют в нескольких двух-трехкомнатных по соседству. А также развернули программу коттеджной застройки в районах Зацень и Сокол. Это будут блокированные дома на несколько квартир, где у каждой семьи будет индивидуальный участок. Причем, выход находят не только в столице, но и в городе-спутнике Смолевичи.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-25

Елена Лукашевич:
Стоимость метра там была невысокой и каждому предоставляется государственная поддержка. На подходе начало строительства еще шести домов в Смолевичах. Кроме государственной поддержки, существует такое понятие, как семейный капитал, он составляет порядка 10 тысяч долларов на семью, которые можно также направить на строительство жилья.  

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-28

Если родители изначально обеспечены квадратными метрами, на господдержку рассчитывать не стоит. Но это не мешает воспользоваться им правом на внеочередное строительство. К слову, сегодня в республике больше 108 тысяч «богатых родителей». В сравнении, в 2006 году их было всего 58. Такой бэби-бум не может не радовать.

Татьяна Кравченко:
Многие говорят, что это мало и все, ну, даже возьмите Россию, там оплачивается отпуск мамам только 1,5 года. У нас 3 года. Каждый месяц она получает 40% от средней заработной платы.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-31

Елена Лукашевич:
Если взять сравнительный анализ, все эксперты говорят о том, что подобных мер поддержки многодетных семей не существует ни в одной стране мира. И, пожалуй, что им надо поучиться у нас, а не нам у них.

Одним словом, есть все возможности быть счастливыми, главное – захотеть.

«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей-34

Татьяна Андрейчук:
Вы знаете, я уже хочу внуков, я хочу быть молодой бабушкой, я хочу, чтобы у нас был детский смех, а зачем столько комнат.

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