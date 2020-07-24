«Кредиты предоставляются под 1% на 40 лет». Какие ещё льготы на жильё есть у многодетных семей

Это сегодня семья Андрейчук собирает сочную мяту на своем участке. А еще год назад 5 человек ютились в скромной однушке. Осуществить голубую мечту и построить свой дом в столице помогло государство и золотые руки мужа. Теперь в комнате младшей Ани прописался настоящий Париж, который она украшает картинами из бисера.

Анна Андрейчук:

Мне не надо с собакой никуда выходить на улицу, спускаться, расчесываться, переодеваться, я могу просто в пижаме выйти и прогуляться по своему двору.

Татьяна Андрейчук, многодетная мама:

В Зеленом Луге у нас была дорога прямо под окнами, т. е. засыпаешь – дорога, просыпаешься – дорога, а здесь мы просыпаемся, и у нас птички поют. Наш сын каждые каникулы летом вместо того, чтобы отдыхать, вместе с папой строил.

За время стройки деревья стали большими. Теперь собирают корзины вишни. Дочь мечтает стать флористом и составляет букеты из садовых роз. Средний Саша помогает маме-повару печь пироги, а старший Леша уже закончил БНТУ и открыл свою кофейню. В команде Андрейчук один за всех и все за одного.

Татьяна Андрейчук:

Сашка поливает, помогает, Анютка помогает мне полоть. Норка меня сопровождает всегда, она у меня как охрана. Я надеюсь, что в этом году будет большой урожай помидоров.

Владимир Андрейчук, многодетный папа:

Вот мечта еще балкон построить, детям отдельный вход, чтобы не из дома заходили, а отсюда. Как известно, погода в доме – главней всего. И сегодня у многодетных семей есть все возможности построить уютный очаг. Из 6,5 тысяч семей в Минске 3 уже строятся и получают социальное жильное. Этот год оказался весьма щедрым на льготы. Продано 392 готовых квартир. 32 семьи стали новоселами абсолютно бесплатно. В планах осчастливить 4 тысячи 79 нуждающих и построить более 40 объектов.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Льготные кредиты предоставляются многодетным семьям под 1% на 40 лет, но с сегодняшнего времени действует программа по 240-му указу, когда многодетным семьям компенсируются проценты по коммерческим кредитам, взятым на цели строительства жилья. Как правило, срок такого кредита составляет до 20 лет, и средний процент приближен к реальному 1, может быть, даже и менее.

Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

На каждого члена семьи предусмотрено 20 метров жилья, значит, вот эта площадь кредитуется. У кого трое деток –государство погашает 75%, у кого 4 и более, погашается кредит этой семьи в размере 100%. Предлагают целый ряд возможностей в каком-то районе, если они не согласны, могут отказаться, но не больше двух раз. Если семья два раза отказалась, ее могут просто снять с очереди.

В приоритете семья с четырьмя и более детьми и детьми с инвалидностью. Конечно, на всех больших квартир не хватает, поэтому расселяют в нескольких двух-трехкомнатных по соседству. А также развернули программу коттеджной застройки в районах Зацень и Сокол. Это будут блокированные дома на несколько квартир, где у каждой семьи будет индивидуальный участок. Причем, выход находят не только в столице, но и в городе-спутнике Смолевичи.

Елена Лукашевич:

Стоимость метра там была невысокой и каждому предоставляется государственная поддержка. На подходе начало строительства еще шести домов в Смолевичах. Кроме государственной поддержки, существует такое понятие, как семейный капитал, он составляет порядка 10 тысяч долларов на семью, которые можно также направить на строительство жилья.

Если родители изначально обеспечены квадратными метрами, на господдержку рассчитывать не стоит. Но это не мешает воспользоваться им правом на внеочередное строительство. К слову, сегодня в республике больше 108 тысяч «богатых родителей». В сравнении, в 2006 году их было всего 58. Такой бэби-бум не может не радовать. Татьяна Кравченко:

Многие говорят, что это мало и все, ну, даже возьмите Россию, там оплачивается отпуск мамам только 1,5 года. У нас 3 года. Каждый месяц она получает 40% от средней заработной платы.

Елена Лукашевич:

Если взять сравнительный анализ, все эксперты говорят о том, что подобных мер поддержки многодетных семей не существует ни в одной стране мира. И, пожалуй, что им надо поучиться у нас, а не нам у них. Одним словом, есть все возможности быть счастливыми, главное – захотеть.