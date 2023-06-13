Прямой эфир

Красный уровень пожароопасности объявлен в трёх областях Беларуси

13 июня 2023 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уровень пожарной опасности красный. О ее чрезвычайной степени сегодня, 13 июня, и еще два дня на большей части территории Минской области, местами по Витебской и Могилевской, а также в столице предупреждают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень пожароопасности объявлен в трёх областях Беларуси-1

Как рассказали в Белгидромете, в большинстве районов сохраняется в основном сухая погода. Из-за повышенного атмосферного давления остается дефицит осадков. Только в южных и юго-западных регионах прогнозируются небольшие дожди. Гослесохрана уже 37-й день без перерыва сражается с огнем в лесном фонде. Запреты и ограничения на его посещение продолжают действовать в большинстве районов  Беларуси. Министерство лесного хозяйства держит ситуацию на контроле, а каждый крупный случай возгорания специалисты разбирают детально и с выездом на место.

# Пожар # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О необоснованно высоких ценах на автозапчасти можно сообщить на короткий номер КГК
13 июня 2023 06:58

О необоснованно высоких ценах на автозапчасти можно сообщить на короткий номер КГК

Михаил Орда: МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси, цинизм просто зашкаливает
13 июня 2023 06:40

Михаил Орда: МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси, цинизм просто зашкаливает

«Любая проблема видна на статистической информации». Как Минэкономики вычисляет недобросовестных бизнесменов?
12 июня 2023 19:31

«Любая проблема видна на статистической информации». Как Минэкономики вычисляет недобросовестных бизнесменов?