«Красный» Минск начала XX в.: бывший дрожжево-винокуренный завод, театр им. Горького, Музей-мастерская Азгура и пожарное депо на Городском валу

Если в начале XX века центральные улочки Минска были щедро застроены краснокирпичными зданиями, то сегодня оригинальный «пряничный стиль» посреди высоток на вес золота. Время не пощадило уникальную кладку, но любимый город всегда готов открывать новые страницы истории.

Так, проезжая мимо современной улицы Маяковского, 79, на живописном берегу Свислочи мало кто заметит старомодное здание. Это бывший дрожжево-винокуренный завод. Он появился на Игуменском тракте, 37 в начале XX века.

Прекрасный образец промышленной архитектуры.

Завод начал работать в 1903 году и принадлежал известному олигарху Евстафию Любанскому, хозяину Лошицкой усадьбы. Помимо производства здесь размещались два жилых дома, сараи, склады, колодец.

С 1908 года завод находился в аренде у Фундылёра и Иргера. Они устанавливают паровой двигатель, а с 1913 года на производстве уже трудится около 40 человек.

Накануне Первой мировой войны монополистическое объединение дрожжевиков, не выдержав конкуренции, распадается. Завод Любанского закрывают.

Чудом уцелевшая кирпичная фабрика кажется невероятно живой. Даже массивный слой штукатурки и побелки не скрывает эксклюзивный почерк мастера. Игра геометрических форм – полукруглые и треугольные арочные оконные проемы, замковый камень – дань модерну. Красной нитью между этажами проходит кирпич-поребрик, ритм окон оживляют изящные пилястры. Не менее привлекателен вид былого завода и со стороны Свислочи.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Кроме уток его никто не мог увидеть, он более прост по архитектуре. Но очень интересен боковой фасад здания. Сохранил разноцветность кирпича, видим два типа по цвету кирпича. Это прием, который широко использовался в архитектуре промышленных зданий Минска.

Заложенные окна на первом этаже – свидетельство последующей эксплуатации здания. Одноэтажные хозяйственные пристройки и сам завод были немного изменены временем. Сегодня это историко-культурная ценность.

Экскурсию по алому Минску продолжаем у Национального драматического театра имени Максима Горького. Казалось бы, какое отношение к краснокирпичному стилю имеет классический фасад? Тайну открывает внутренний дворик театра.

Здесь сохранились фасады былой хоральной синагоги Минска 1906 года. Ее возвели на Серпуховской улице, ныне это Володарского, в мавританском стиле. Величественная арка, над которой располагалось окно, – глаз Аарона – венчал живописный фасад. Именно в это здание после Второй мировой войны переехал русский драматический театр Горького. Правда, пожар не пощадил архитектуру, здание восстановили по проекту архитектора Бакланова.

От былой святыни остались лишь боковые фасады – свидетели роскошной кладки. Необычное сочетание кирпича и штукатурки придает зданию особый шарм.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Даже в чередовании рядов мы видим, что штукатурный слой не цельный, не массивный, а он расчленен на небольшие профили, что придает особую пластику и тень на фасадах здания. Мы с вами видим только небольшую часть, которую отреставрировали, но все здание было полностью выполнено в таком стиле. Оконные проемы были подчинены зданию, где собиралось много людей, поэтому огромные окна с полуциркульными завершениями. Они являются основными в архитектуре здания.

История синагоги до театральных постановок не менее увлекательна. В 20-е годы здесь действовал еврейский театр, затем размещалась организация «Белгоскино» и действовал популярный кинотеатр «Культура».

В этом зале минчане впервые увидели «Лесную быль», аплодировали, когда приезжали на гастроли Утесов, Лемешев, Маяковский.

Здание на Герцена, 2 напоминает колоритную архитектуру Раковского предместья. Сочная бордовая кладка с темной печатью старины. Но особенным дом делает рельеф улицы. Она пологой горкой спускается к Свислочи.

Активную роль на красном полотне играют кованые элементы, резные двери, профилированный карниз.

Сегодня в памятнике архитектуры XIX века располагается коммунальное строительно-эксплуатационное унитарное предприятие «Мiнская спадчына», которое отвечает за возрождение исторического центра столицы.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Здесь мы видим несколько уровней. Казалось бы, простой фасад, но за счет оконных обрамлений в верхней части окон, за счет замкового камня, за счет бровки, которая частично выступает от плоскости фасада, это все придает пластику.

Музей-мастерская Заира Исааковича Азгура – необычный тип здания и совершенно другой кирпичный стиль для Минска. Это наш своеобразный ответ музею Родена в Париже. Здание строили в 1980-е годы под мастерскую известного белорусского скульптора по проекту Аладова. Этот тот случай, когда функция задает форму.

Характерные наклоны крыш в разные стороны были не только модной тенденцией 80-х. Такая организация способствовала дополнительному внутреннему освещению. Брутальная лаконичная геометрия, прямоугольные окна, особая кровля. Автор делает архитектуру индивидуальной. Новый, но правильный стиль, в котором читается уважение к известному скульптору и людям, которые приходят сегодня смотреть на его работы.

Музей был создан в мастерской после смерти скульптора в 1996 году.

Сегодня здесь проводят выставки, перфомансы, фестивали.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Здесь использована облицовка кирпичом. Видим другие пропорции, другую планировку. Здание хорошо вписано в рельеф. Мы здесь видим также традиционное использование каменной кладки, мощный цокольный этаж.

Редкий случай, когда историческое здание продолжает выполнять свои первоначальные функции. Яркий пример – пожарное депо на Городском валу. Здание для добровольного минского пожарного общества появилось еще в 1885 году, правда, тогда оно было одноэтажным. Второй и третий этажи были достроены позже. В то время пожарных называли охотниками.

Общество насчитывало полторы сотни добровольцев, которые тушили в городе пожары, спасали людей во время наводнений и оказывали пострадавшим скорую помощь. В 1937 году здание было передано профессиональным пожарным.

Каждый уровень здания соответствовал назначению. Так, на первом этаже располагалась техника того времени (конные ходы с ручными помпами), поэтому архитектура более мощная, с ростовыми пилястрами.

После реставрации 1998 года были восстановлены ворота, через которые в XX веке выезжали спасатели.

Тогда же здание украсила мансарда, соответствующая общему стилю.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Здание пожарного депо очень простое в плане: оно прямоугольное, для современного человека выглядит кирпичным кубиком, брошенным в городскую застройку. Интерес представляют горизонтальные и вертикальные уровни здания. Второй уровень служил жильем для тех, кто служил в пожарной команде. Мы видим окна небольших размеров, которые имеют обрамления только в верхней части, и более простые прямоугольные пилястры.

Жилые, культовые, промышленные. Повторить краснокирпичный стиль начала XX века сегодня невозможно. Мастера умели искусно создавать пластику фасада.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Для жителей Минска важно, чтобы кирпичная архитектура как можно дольше сохранялась и несла этот стиль. Здание пожарного депо было восстановлено, но мы видим, что при все усилиях реставраторов, которые вложили колоссальную работу, не всегда удается сохранить фактуру кирпича. И это, конечно, вызывает определенную боль и сожаление.

Путешествие по красному Минску продолжится в новых выпусках программы «Минск и минчане». Заглянем в промышленной район Октябрьской и изучим кирпичную кладку святынь – Красного костела и церкви Александра Невского.