Пассажиры белорусского национального авиаперевозчика могут зарегистрироваться на рейс с помощью мобильного

Новости Беларуси. Зарегистрироваться на рейс с помощью мобильного. Такая возможность теперь появилась и у пассажиров белорусского национального авиаперевозчика. Мобильная регистрация придется по душе тем, кто много путешествует. Число таких пассажиров постоянно растет.

Мобильная регистрация будет начинаться за 22 часа и заканчиваться за 3 часа до начала рейса.

Сервис позволит выбрать удобные места в салоне самолета, а готовый посадочный талон можно будет отправить на адрес электронной почты либо сохранить в приложении для мобильного телефона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.