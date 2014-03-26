Прямой эфир

Пассажиры белорусского национального авиаперевозчика могут зарегистрироваться на рейс с помощью мобильного

26 марта 2014 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зарегистрироваться на рейс с помощью мобильного. Такая возможность теперь появилась и у пассажиров белорусского национального авиаперевозчика. Мобильная регистрация придется по душе тем, кто много путешествует. Число таких пассажиров постоянно растет.

Мобильная регистрация будет начинаться за 22 часа и заканчиваться за 3 часа до начала рейса.

Сервис позволит выбрать удобные места в салоне самолета, а готовый посадочный талон можно будет отправить на адрес электронной почты либо сохранить в приложении для мобильного телефона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 мая Минск и Вильнюс соединят современные трехвагонные дизель-поезда
26 марта 2014 06:49

С 1 мая Минск и Вильнюс соединят современные трехвагонные дизель-поезда

Конкурс детско-юношеских СМИ стартовал 25 марта в Минске
25 марта 2014 17:19

Конкурс детско-юношеских СМИ стартовал 25 марта в Минске

50 пятидверных автобусов с апреля начнут курсировать по самым загруженным маршрутам Минска
25 марта 2014 16:47

50 пятидверных автобусов с апреля начнут курсировать по самым загруженным маршрутам Минска