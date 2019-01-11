Красный Крест объявил конкурс на лучший рисунок: «Лучшие работы будут представлены в Национальном историческом музее»
Белорусское Общество Красного Креста вместе с Национальным историческим музеем и министерством образования приглашают детей принять участие в конкурсе рисунков «Красный Крест. Я вижу добро», посвященный 70-ой годовщине принятия Женевских конвенций 1949 года.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – специалист по распространению знаний о международном гуманитарном праве и Красном Кресте – Ксения Весельская и заместитель директора УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи» Министерства образования Республики Беларусь – Екатерина Кузьменко.
Кто может поучаствовать? Что нужно нарисовать?
Ксения Весельская, специалист по распространению знаний о международном гуманитарном праве и Красном Кресте:
Участвовать могут учащиеся 1-11 классов. Есть три категории, три номинации, три тематики, в которой каждый может себя проявить. Например, тема «Красный Крест в Республике Беларусь и в мире», принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, и гуманность сегодня – как человек понимает гуманность.
Куда отправлять работы и как принять участие в конкурсе?
Ксения Весельская:
Вообще, мы постарались включить не только шанс поучаствовать для наших ребят, но и также есть страны, которые мы включили для участия – Украина, Польша, Болгария, Швейцария. Подавать всё это нужно по территориальному принципу. Белорусское Общество Красного Креста структурно представлено шестью областными, Минской городской организацией Белорусского Общества Красного Креста. Например, если ребенок из Могилёвской области, он должен передать материалы в Могилёвскую областную организацию Белорусского Общества Красного Креста. Первый этап уже начался и до 18 марта мы ждём от всех работ.
В первом этапе будут выбираться лучшие работы по республике и к нам придут работы, если таковые будут, а мы надеемся, что они будут, из-за границы. Потом будет второй этап, жюри снова собирается, оценивает работы в каждой категории, каждой возрастной группе. Это важно для ребят, мне кажется, что лучшие работы будут представлены в Национальном историческом музее. Это очень круто!