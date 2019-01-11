Красный Крест объявил конкурс на лучший рисунок: «Лучшие работы будут представлены в Национальном историческом музее»

Белорусское Общество Красного Креста вместе с Национальным историческим музеем и министерством образования приглашают детей принять участие в конкурсе рисунков «Красный Крест. Я вижу добро», посвященный 70-ой годовщине принятия Женевских конвенций 1949 года.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – специалист по распространению знаний о международном гуманитарном праве и Красном Кресте – Ксения Весельская и заместитель директора УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи» Министерства образования Республики Беларусь – Екатерина Кузьменко.

Кто может поучаствовать? Что нужно нарисовать?

Ксения Весельская, специалист по распространению знаний о международном гуманитарном праве и Красном Кресте:

Участвовать могут учащиеся 1-11 классов. Есть три категории, три номинации, три тематики, в которой каждый может себя проявить. Например, тема «Красный Крест в Республике Беларусь и в мире», принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, и гуманность сегодня – как человек понимает гуманность.