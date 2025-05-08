Лукашенко подарили копии изданий, которые 9 мая 1945-го возвещали всему миру о Победе

Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России. Белорусский борт №1 совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства у трапа самолета устроили теплый прием: почетный караул, красная дорожка и тут же разговор о главном. Белорусскому лидеру преподнесли копии изданий, которые 9 мая 1945-го возвещали всему миру: гитлеровская Германия разгромлена!

– У нас выпуск 9 мая 1945 года. Замечательная газета «Советская Белоруссия». – «Советская Белоруссия»? – Да, да, да. Много интересных статей, в том числе о нашей Победе. И, соответственно, о тех делах, которые прошли на территории Беларуси. – Дарите? – Дарим. С удовольствием. Спасибо. Большая честь. А это выпуск «Правды» победный. – Спасибо.

В Москве Александр Лукашенко 9 Мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве глава государства вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на Параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.

Вечером этого же дня в белорусской столице у стелы «Минск – город-герой» Александр Лукашенко примет военный парад по случаю юбилея Великой Победы.