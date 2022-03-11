Красные долгое время были не в моде. Какие сорта роз наиболее востребованы у покупателей?

Новости Беларуси. Островок Голландии в Борисовском лесхозе. Как эксперимент стал процветающим делом. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем, как адаптировать голландские технологии для выращивания тюльпанов, чем угодить королеве роз. И лайфхаки флориста, которые помогут продлить жизнь букету. В цветочной палитре 22 сорта всевозможных оттенков. Классический красный в свое время был не в моде. И все же доказал свою непревзойденность. Сегодня он занимает 40 % площади.

Татьяна Выговская, цветовод:

Да, вот это очень нежная, очень красивая, эксклюзивная наша роза, называется «Лондон». Вот это «Пенни Лейн», желтенькая, вот это «Византия». Тоже эксклюзивная, сильно пользуется спросом. Девочки стараются у нас, выращивают ее. Мы вообще каждому кустику отдаем частичку души. Чтобы роза нас радовала и, соответственно, тому, кому даришь, чтобы этим женщинам было приятно. Яна Шипко, корреспондент:

С чего начинается производство цветов?

Татьяна Выговская:

С черенков. Привозят нам из Голландии черенки, мы их сажаем и постепенно уже занимаемся выращиванием. Для того чтобы дала роза свой урожай, нам еще нужно кропотливо заниматься с ней, прикладка, потом уже, когда роза начинает подниматься, начинаем потихоньку подходить к срезке. Вот так кустик идет, потом роза дает свой урожай.

Чтобы вырастить розу, нужно 2 месяца. Каждый кустик живет 5-6 лет. Последний раз смена саженцев была в 2018-м. Всего их здесь высажено 164 тысячи. Яна Шипко:

Насколько это требовательные цветы? Татьяна Выговская:

Уход очень затратный для нас, мы должны с утра срезать розу, а потом мы занимаемся ее уходом. Прикладку, пасынки рвем, чтобы роза приняла свой товарный вид, сбоку растут пасыночки, мы должны все-все это удалить. И чем больше ты заложишь прикладку, это вот эти кустики, которые опущены вниз, тогда роза начинает выходить.

Яна Шипко:

А что значат номерки на красных партиях? Татьяна Выговская:

А это номер участка и количество розы, то есть у нас всех 18 участков. Если мой участок, я поставила количество розы и тогда мы уже знаем, чья это роза. Яна Шипко:

То есть своеобразный контроль качества получается?

Татьяна Выговская:

Да, обязательно. Если какие-то вопросы, тогда приходят к хозяйке. Яна Шипко:

Это у вас так называется, «хозяйка»? Татьяна Выговская:

Это мы так себя называем, а так мы цветоводы. Здесь у нас работают только те люди, которые любят свою работу. Потому что если ты не будешь любить работу, ничего не получится. Мне нравится, когда, конечно, роза уже на выходе, когда она тебя радует хорошим, крепким стеблем, большим бутоном и яркой расцветкой. Яна Шипко:

А в жизни дарят ли цветоводам цветы? Или вы слишком привередливые?

Татьяна Выговская:

Я своих знакомых прошу, чтобы мне не дарили, особенно розы, потому что я уже настолько оценивающе к ним отношусь, поэтому прошу, чтобы розы не дарили. Тюльпаны, мимозы – пожалуйста, а розы – нет. Криотерапия даже королеве цветов на пользу. Свежесрезанные охапки отправляются в холодильники. Испытание холодом длится сутки. После чего цветы помещают в бассейны со специальным раствором. И тут за работу берутся сортировщики.

Финальный контроль качества на автоматической линии сортировки. Кстати, единственной в Беларуси.

Яна Шипко:

Получать цветы приятно даже из стальных рук робота. Через эту линию за 1 час проходит до 10 тысяч цветов. Розы здесь могут сортироваться по плотности, размеру бутона, длине стебля и даже по цвету. Выращенные в Беларуси розы не только дешевле, но и простоят дольше импортных. Путь до прилавка максимально короткий, да и на складах цветочная продукция не задерживается.