Из них 77 тысяч подростков. От коронавируса привились больше 55% белорусов

Согласно сообщению Минздрава, вакцинация против COVID-19 для взрослого населения внесена в Национальный календарь прививок, в перечень профилактических прививок.

По эпидемическим показаниям она рекомендуется детям от 12 до 17 лет. По последним данным, одну дозу вакцины получили почти 77 тысяч подростков, из них свыше половины прошли полный курс вакцинации.