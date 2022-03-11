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Из них 77 тысяч подростков. От коронавируса привились больше 55% белорусов

11 марта 2022 07:45
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Новости Беларуси. Полный курс вакцинации против коронавируса прошли свыше 55 % населения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из них 77 тысяч подростков. От коронавируса привились больше 55% белорусов-1

Согласно сообщению Минздрава, вакцинация против COVID-19 для взрослого населения внесена в Национальный календарь прививок, в перечень профилактических прививок.  

Из них 77 тысяч подростков. От коронавируса привились больше 55% белорусов-4

По эпидемическим показаниям она рекомендуется детям от 12 до 17 лет. По последним данным, одну дозу вакцины получили почти 77 тысяч подростков, из них свыше половины прошли полный курс вакцинации.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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