Мировую торговлю продолжают катать на американских горках. Так, Белый дом опроверг сообщения о повышении пошлин до 245 % на китайские товары, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В администрации сообщили, что лишь отдельные категории продукции будут облагаться пошлиной, превышающей 145 %.

Оказалось, что власти США решили просто пригрозить Пекину введением новых торговых пошлин из-за того, что Китай ответил той же монетой. Впрочем, подобная практика уже стала привычным делом для Дональда Трампа.

Напомним, 2 апреля Штаты ввели тарифы против 180 стран. А уже через неделю ограничения были сняты, но не полностью. 10-процентные пошлины введены американской стороной против всех государств, с которыми у Соединенных Штатов наибольший торговый дефицит.

Более 75 стран согласились на переговоры для урегулирования ситуации, кроме Китая. И теперь, помимо повышения тарифов, администрация Трампа активно ищет союзников в торговой войне против КНР. По мнению экспертов, глава Белого дома рассчитывает убедить более 70 стран ограничить экономические и торговые связи с Пекином в обмен на снижение импортных пошлин.