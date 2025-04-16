Латвийские пограничники вновь избили беженцев и выдворили их на белорусскую территорию

Наши европейские соседи вновь отличились своим, в кавычках, гостеприимством. Накануне на латвийско-белорусской границе нашли двух избитых беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искалеченных латвийскими силовиками иностранцев обнаружил на территории Верхнедвинского района местный житель. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Пострадавших доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Как пояснили беженцы, они хотели попасть в ЕС через Латвию, но их остановили военнослужащие, которые жестоко избили мужчин ногами и металлическими дубинками. По уже привычному алгоритму пограничники насильно выдворили искалеченных людей в Беларусь. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.