На фоне всеевропейской обеспокоенности мнимой российской угрозой Германия поражает масштабами идей. И пока немецкие генералы заняты наращиванием армии до полумиллиона к 2029 году, как это было заявлено ранее, резервисты озаботились деталями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предлагают вернуть на мосты дорожные знаки, внимание, для танков и прочей тяжелой военной техники. Имеются в виду параметры грузоподъемности.

Но вот незадача: выяснилось, что Бундесвер толком и не знает, по каким мостам танкам безопасно ехать. Многие из переправ попросту пришли в негодность. Да и немецкая армия к инициативе возвращения знаков относится скептически. Военные уповают на базу данных с информацией о грузоподъемности мостов. Но к ней большие вопросы.

В боевых условиях сменить маршрут будет проблематично без данных под рукой, а колонна, уткнувшаяся в закрытый мост, в итоге станет легкой мишенью. Тем не менее таблички, которые использовали еще во времена холодной войны, вряд ли добавят серьезности намерениям Германии в этой беспрецедентной по своей глупости гонке вооружений.