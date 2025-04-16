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В Германии призвали вернуть дорожные знаки для танков на мосты

16 апреля 2025 17:00
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На фоне всеевропейской обеспокоенности мнимой российской угрозой Германия поражает масштабами идей. И пока немецкие генералы заняты наращиванием армии до полумиллиона к 2029 году, как это было заявлено ранее, резервисты озаботились деталями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предлагают вернуть на мосты дорожные знаки, внимание, для танков и прочей тяжелой военной техники. Имеются в виду параметры грузоподъемности.

В Германии призвали вернуть дорожные знаки для танков на мосты-2

Но вот незадача: выяснилось, что Бундесвер толком и не знает, по каким мостам танкам безопасно ехать. Многие из переправ попросту пришли в негодность. Да и немецкая армия к инициативе возвращения знаков относится скептически. Военные уповают на базу данных с информацией о грузоподъемности мостов. Но к ней большие вопросы.

В боевых условиях сменить маршрут будет проблематично без данных под рукой, а колонна, уткнувшаяся в закрытый мост, в итоге станет легкой мишенью. Тем не менее таблички, которые использовали еще во времена холодной войны, вряд ли добавят серьезности намерениям Германии в этой беспрецедентной по своей глупости гонке вооружений.

# Новости Германии

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