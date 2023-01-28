Козадаев о репетиционном ЦЭ: всё соответствует уровню организации, который потребуется в реальные дни проведения

Новости Беларуси. Те, кто еще только на первых шагах к важным открытиям, сегодня, 28 января, по всей Беларуси проверяют свои знания. В эти минуты близится к финишу сдача репетиционного централизованного экзамена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его решили пройти более 50 тысяч 11-классников.

Так, у двери юридического и химического факультетов БГУ с самого утра выстроились очереди из желающих стать участником генеральной репетиции нового формата вступительной кампании. А вот как проходит само испытание в аудиториях, скрыли от глаз журналистов, чтобы школьники и педагоги не отвлекались и сосредоточились на экзамене.