Козадаев о репетиционном ЦЭ: всё соответствует уровню организации, который потребуется в реальные дни проведения
Новости Беларуси. Те, кто еще только на первых шагах к важным открытиям, сегодня, 28 января, по всей Беларуси проверяют свои знания. В эти минуты близится к финишу сдача репетиционного централизованного экзамена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его решили пройти более 50 тысяч 11-классников.
Так, у двери юридического и химического факультетов БГУ с самого утра выстроились очереди из желающих стать участником генеральной репетиции нового формата вступительной кампании. А вот как проходит само испытание в аудиториях, скрыли от глаз журналистов, чтобы школьники и педагоги не отвлекались и сосредоточились на экзамене.
Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
Все полностью соответствует тому уровню организации, который от нас потребуется уже в реальные дни проведения в мае. Серьезная организация. Около 2 тысяч будущих абитуриентов проходит через нас, более 50 аудиторий в пяти корпусах университета. Это серьезная нагрузка на инфраструктуру. Я надеюсь, что все пройдет у нас достаточно штатно, потому что привлечены порядка 170 организаторов от университета и еще столько же приблизительно от учебных средних заведений.
Многолюдно и в столичном педуниверситете. На входе школьников здесь встречали волонтеры – студенты этого вуза. Хоть в списке 15 дисциплин, больше всего старшеклассников в БГПУ сдают математику. Результаты станут известны через пару недель.
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