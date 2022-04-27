Нужны щадящие средства. Как ухаживать за кожей с куперозом?

Ирина Волк, корреспондент:

Нежный румянец и сияющая кожа как результат ухода за собой и хорошего кровообращения. Но далеко не всегда розовые щеки – признак здоровья. Иногда на коже начинают появляться неприятные красные точки и сосудистая сеточка. И причина тому – купероз. Это заболевание говорит о нарушении микроциркуляции крови вследствие потери сосудами эластичности. Среди симптомов – покалывание кожи при перепадах температуры воздуха, умывании или прикосновениях, а также сосудистые ручейки на лице, жжение и зуд.

Екатерина Микуленок, косметолог-эстетист:

Если мы любим загорать, не используя при этом кремы с SPF-защитой летом. Если мы любим ходить в солярии, если мы употребляем горячую пищу. Если понимаем, что наша кожа реагирует на продукты, которые со специями, острые, перченые, то это уже риски возникновения купероза. В зоне риска находятся девушки с чувствительной, тонкой и светлой кожей. Таким обладательницам противопоказано посещение бани и злоупотребление в домашнем уходе абразивными средствами. Поэтому его важно наладить самим: необходимо по максимуму успокоить кожу, обеспечить ей лимфодренаж, увлажнить и напитать витаминами.

Екатерина Микуленок:

Щадящее адекватное умывание, мягкое бесспиртовое тонизирование, мягкие средства для глубокого очищения для домашнего использования. Специализированные сыворотки с витамином С, с экстрактом конского каштана, с успокаивающими компонентами (календула, ромашка). Это будут ваши любимые продукты. Крем и в летнее время адекватная солнцезащита. Нередко мы недооцениваем влияние стресса на организм. А ведь он может способствовать возникновению купероза. Реже причиной становится наследственная предрасположенность. Но даже при ее наличии недуг можно избежать, если в жизни нет провоцирующих элементов. На начальном этапе распространение дефекта на лице можно остановить в кабинете косметолога.