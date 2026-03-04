Ковчег с частицей пояса Богородицы доставят в Минск из Санкт-Петербурга

Значимое событие для православных верующих. Ковчег с частицей пояса Богородицы провезут по всей Беларуси. Святыню доставят в Минск из Санкт-Петербурга 4 марта. Несколько дней она будет находиться в Свято-Духовом кафедральном соборе, где все желающие смогут прикоснуться к реликвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 11 апреля ковчег посетит православные приходы и храмы по всей стране. Маршрут сформирован так, чтобы святыню смогли увидеть жители разных регионов – от крупных городов до небольших приходов.