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Ковчег с частицей пояса Богородицы доставят в Минск из Санкт-Петербурга

04 марта 2026 07:59
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Значимое событие для православных верующих. Ковчег с частицей пояса Богородицы провезут по всей Беларуси. Святыню доставят в Минск из Санкт-Петербурга 4 марта. Несколько дней она будет находиться в Свято-Духовом кафедральном соборе, где все желающие смогут прикоснуться к реликвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 11 апреля ковчег посетит православные приходы и храмы по всей стране. Маршрут сформирован так, чтобы святыню смогли увидеть жители разных регионов – от крупных городов до небольших приходов.

Ковчег с частицей пояса Богородицы доставят в Минск из Санкт-Петербурга-2

Частицу пояса Богородицы уже привозили в Беларусь в 2024 году. Тогда у храмов выстраивались многотысячные очереди. Люди приезжали семьями, многие специально брали выходной, чтобы прикоснуться к реликвии. Перед ковчегом чаще всего молятся молодые женщины о даровании детей, о здоровье семьи, о поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

Ковчег с частицей пояса Богородицы доставят в Минск из Санкт-Петербурга-4

Нынешнее принесение святыни также вызывает большой интерес. В храмах готовятся к наплыву паломников, продумывают графики доступа и дополнительные богослужения. Для верующих это возможность еще раз обратиться к одной из самых почитаемых святынь христианского мира и сделать это в тишине родного храма.

# Религия # Православные в Беларуси

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